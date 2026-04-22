Bebidas alcoólicas continuam proibidas durante as partidas de futebol realizadas em estádios de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A medida encerra mais uma tentativa de flexibilizar a regra que já está em vigor há muitos anos.

A base dessa regra está em uma lei estadual em vigor desde 2008, criada com foco na organização e segurança durante os jogos. Ela determina que não é permitido vender nem consumir bebidas alcoólicas dentro de arenas e estádios durante as partidas.

Em Porto Alegre, essa norma se aplica a grandes arenas, como o Beira-Rio e a Arena do Grêmio, que recebem partidas de competições nacionais e internacionais.

Tentativa de mudança foi rejeitada

Recentemente, houve uma nova proposta discutida que buscava permitir novamente a comercialização de bebidas alcoólicas dentro dos estádios, inclusive em áreas e bares internos. No entanto, após análise política e jurídica, a proposta acabou não avançando, mantendo a regra atual.

Segurança ainda é o foco

As autoridades defendem que a proibição busca prevenir conflitos e preservar a segurança do público. É importante lembrar que a regra vale apenas para dentro dos estádios. Nos arredores das arenas, o consumo de bebidas alcoólicas continua liberado.