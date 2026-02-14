Uma mulher de 55 anos e o piloto Sérgio Antonio Lopes, de 60 anos, foram presos, na última segunda-feira (9), em operação realizada pela 4ª Delegacia de Repressão à Pedofilia do Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP).

A mulher “vendia” suas netas menores de idade ao piloto, que foi detido dentro de um avião na zona sul da capital paulista. De acordo com a investigação, ela teria recebido o pagamento em troca da exploração sexual das crianças.

Sergio Antonio é suspeito de armazenamento e venda de pornografia infantil e estupro de vulnerável há pelo menos oito anos. Segundo o DHPP, ele frequentava móteis com menores de idade usando documento falso.

Entenda a investigação

Além das prisões, a operação cumpriu também oito mandados de busca e apreensão contra outros quatro investigados. A mãe de uma das vítimas também foi presa em flagrante após a investigação descobrir que ela enviava vídeos da filha para o piloto, além de armazenar e transmitir conteúdo.

Desde outubro de 2025, quando foi iniciado o inquérito policial, já foram identificadas três vítimas, com 11, 12 e 15 anos. Todas elas eram submetidas a situações de abuso e exploração sexual.

A rede criminosa é investigada pelos crimes de estupro de vulnerável, favorecimento da prostituição e da exploração sexual de criança e adolescente, uso de documento falso, produção, armazenamento e compartilhamento de material de pornografia infanto-juvenil, entre outros crimes que integram uma estrutura organizada de exploração sexual infantil.