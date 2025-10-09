Uma sessão da Câmara Municipal de Sena Madureira, no Acre, terminou em confusão nessa terça-feira (7), após uma discussão entre os vereadores Maycon Moreira (PSD) e Denis Araújo (PP). A troca de ofensas evoluiu para agressões físicas, gerando um tumulto que precisou ser contido por outros presentes no plenário.

Briga registrada em vídeo

As imagens, que rapidamente circularam pelas redes sociais, mostram o momento em que os dois parlamentares se levantam e passam a trocar socos e empurrões. Pessoas que acompanhavam a sessão tentaram intervir, mas a confusão só cessou alguns instantes depois. O vídeo gerou grande repercussão e críticas à postura dos vereadores.

Versões dos envolvidos

Após o episódio, Maycon Moreira gravou um vídeo para suas redes sociais afirmando que registrou um boletim de ocorrência contra o colega e que apenas reagiu para se defender. Segundo ele, a briga começou depois que foi chamado de “fracassado” e “traidor” durante a sessão.

“Em nenhum momento tentei agredir. Apenas me defendi. Ele fez declarações ofensivas, e eu apenas respondi. Ele não suportou ouvir”, disse o parlamentar.

Denis Araújo, por sua vez, apresentou uma versão diferente. Em publicação nas redes, afirmou ter se sentido profundamente ofendido pelas declarações de Moreira, o que teria motivado sua reação.

“Em toda minha trajetória, nunca alguém me atacou com tamanha calúnia. Sempre fui uma pessoa tranquila, mas tudo tem limite. Peço desculpas à população e aos que se sentiram envergonhados com o ocorrido”, declarou.

Câmara ainda não se pronunciou

Até o momento, a Câmara Municipal de Sena Madureira não divulgou nota oficial sobre o caso nem informou se abrirá algum procedimento para apurar a conduta dos vereadores envolvidos. O episódio segue repercutindo entre os moradores do município e nas redes sociais.