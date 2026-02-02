Eike Batista, que já figurou no topo da lista dos homens mais ricos do Brasil, tenta reconstruir sua trajetória empresarial após o colapso do grupo que comandava. A derrocada veio na esteira de problemas financeiros e de gestão, especialmente ligados à antiga petroleira do conglomerado. Agora, em busca de reposicionar seu nome no mercado, o empresário encontrou um aliado improvável: o próprio filho caçula, Olin Batista.

Reaproximação familiar e nova parceria

Nos últimos meses, Eike passou a dividir projetos com Olin, marcando uma reviravolta também no campo pessoal. Pelas redes sociais, o empresário celebrou o início da parceria, destacando a importância do momento. A aproximação chama atenção porque, por anos, pai e filho mantiveram uma relação distante, marcada por desencontros familiares.

Em vídeos publicados nos stories, Eike não escondeu a emoção ao registrar o primeiro dia de trabalho ao lado do herdeiro. Segundo ele, trabalhar com um filho representa uma das maiores conquistas pessoais. Olin, por sua vez, já tocava negócios próprios e decidiu apoiar o pai neste novo capítulo, apesar do histórico de afastamento.

A postagem rapidamente repercutiu e levantou debates entre internautas que acompanharam a ascensão e a queda do empresário. Muitos lembraram que Olin também se manteve distante do pai e do irmão mais velho, Thor Batista, após deixar a casa da família para viver com a companheira, Patricia Moreira.

Retorno aos negócios após a crise

Mesmo após enfrentar pedidos de falência e perdas bilionárias, Eike voltou a movimentar cifras expressivas. No ano passado, ele promoveu o chamado Eike Xperience, um evento imersivo de três dias voltado a empresários que já possuem negócios estruturados e buscam expansão. A iniciativa rendeu cerca de R$ 1 milhão em apenas um fim de semana.

O encontro reuniu 20 participantes, cada um pagando R$ 50 mil para acompanhar mentorias e palestras. Durante o evento, Eike resgatou episódios de sua antiga carreira, incluindo o período em que apareceu na lista da Forbes entre os mais ricos do mundo. Também compartilhou estratégias sobre abertura de capital, atração de investidores e crescimento empresarial, apostando na própria experiência como ativo para sua retomada no mercado.