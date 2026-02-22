Aos 91 anos, o francês Pierre Sablé voltou a ser pai. A filha mais nova, Louisa Maria, nasceu há sete meses e é fruto do relacionamento com Aïcha, de 39 anos. A diferença de idade entre o casal é de 52 anos. O nascimento marcou a chegada da sétima filha do francês.

Pierre comemorou recentemente mais um aniversário e afirma que a idade não interfere em sua disposição. Ele já teve filhos com outras mulheres ao longo da vida e hoje soma seis filhas vivas de diferentes relacionamentos.

Família numerosa e diferença de gerações

A filha mais velha, Carole, tem 60 anos. Entre ela e a caçula existe um intervalo de seis décadas. Também fazem parte da família Julie, Pauline, Céleste e Jeanne, com idades de 50, 35, 30 e 24 anos, respectivamente.

Além das filhas, Pierre revelou que teve um filho chamado Jean-Pierre. Segundo ele, o menino foi concebido quando o francês tinha cerca de 18 ou 19 anos. No entanto, só descobriu a existência do filho muito tempo depois. Jean-Pierre já faleceu.

Declarações e estilo de vida

Em entrevista ao jornal francês Le Parisien, Pierre afirmou que não se preocupa com julgamentos. Segundo ele, sempre conduziu a própria vida de acordo com suas escolhas pessoais.

O francês também comentou que não se considera um homem idoso. Ele atribui a vitalidade à prática constante de atividade física. Diz manter uma rotina ativa, incluindo corrida e trail running, e afirma trabalhar como se tivesse décadas a menos.

Aïcha, atual companheira, declara estar satisfeita com a relação. Ela descreve Pierre como um pai presente e um parceiro atencioso, apesar da diferença significativa de idade.

Repercussão e opiniões

A história chamou atenção na França pela combinação entre longevidade, paternidade tardia e a diferença de gerações dentro da mesma família. Pierre, por sua vez, mantém postura tranquila diante da exposição.

Para ele, a nova fase é motivo de celebração. O nascimento de Louisa Maria ampliou ainda mais uma família marcada por intervalos longos entre irmãos e trajetórias distintas ao longo de mais de sete décadas.