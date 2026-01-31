Considerado o homem mais poderoso da Coreia do Norte, o líder Kim Jong-un, tem uma fortuna estimada em mais de 5 bilhões de dólares. Em 2013, o ditador foi classificado pela revista Forbes como a 36ª pessoa mais poderosa do planeta.

Na época, os valiosos patrimônios do líder coreano foram revelados após uma investigação conjunta de autoridades sul-coreanas e americanas, que descobriram ativos e contas bancárias controladas por Kim e seus familiares. Segundo o levantamento, grande parte da fortuna estava dividida em mais de 200 contas bancárias estrangeiras localizadas na Áustria, Liechtenstein, Rússia, Cingapura, Suíça, Luxemburgo e China. Os investigadores também suspeitavam que parte dessa riqueza era proveniente da fabricação de drogas ilícitas, falsificação de dólares e da produção de cigarros.

Itens comprados pelo ditador

Certamente, a fortuna do ditador coreano aumentou desde 2013, porém, atualmente não existem dados oficiais ou estimativas sobre o patrimônio líquido pessoal. Em 2013, a International Business Times fez uma lista com itens que Jong-un gastava seus dólares. De acordo com a publicação, Kim consome caviar preto do Irã e importa porcos da Dinamarca. Foi também revelado que o ditador possui 17 palácios espalhados pela Coreia, além de ser dono de sua própria ilha.

Ele também possui uma frota com mais de 100 automóveis de luxo, além de um jato particular, avaliado em 1,5 milhão de dólares, e um super iate de luxo. O líder coreano também gosta de gastar com animais, como cavalos puro-sangue, e relógios de pulso.