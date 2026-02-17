Mais de uma década atrás, o nome de Eike Batista se tornou sinônimo de riqueza e ambição no Brasil. O empresário, então apontado como o mais rico do país, ganhou destaque após a OGX, empresa de petróleo do grupo EBX, anunciar uma descoberta que prometia revolucionar o mercado de óleo e gás.

Em 2012, a OGX comunicou ter encontrado petróleo na Bacia de Santos, em área do pré-sal, mas em águas rasas — uma situação incomum para o país, onde as grandes reservas ficam em profundidades extremas.

O poço BM-S-57, a cerca de 100 quilômetros da costa entre São Paulo e Rio de Janeiro, atingiu mais de 6 mil metros, cruzando camadas geológicas até chegar ao reservatório.

As estimativas iniciais indicavam que a área poderia abrigar entre 3 e 4 bilhões de barris de petróleo, um salto em relação à previsão original de 1,8 bilhão. Apesar de ainda serem necessários testes técnicos para confirmar os números, a notícia gerou grande entusiasmo no mercado.

Impacto imediato no mercado financeiro

O anúncio provocou efeito imediato na Bolsa de Valores de São Paulo. As ações da OGX dispararam e ficaram entre as mais negociadas do dia. Investidores enxergaram na descoberta um sinal de que a empresa poderia em breve transformar investimentos em receita, consolidando a OGX como força emergente no setor de petróleo.

A confiança foi reforçada também pelo início da produção em outros campos, aumentando a expectativa de lucro.

Na época, Eike Batista parecia intocável, mas nos anos seguintes enfrentou uma forte reviravolta. Entre 2013 e anos seguintes, o colapso da OGX e de outras empresas do grupo EBX resultou na perda do controle de seus negócios.

Sua fortuna encolheu drasticamente, processos judiciais e prisões abalaram sua credibilidade, afastando-o do topo do mercado internacional.

Atuação recente e novos negócios

Apesar das turbulências, Eike manteve uma presença discreta, acompanhando de perto ativos que ainda podem gerar valor. Em declarações recentes, ele citou a venda de empreendimentos como o Porto Sudeste, no Rio de Janeiro, e a mina Morro do Ipê, em Minas Gerais.

Segundo ele, as negociações previstas para 2026 poderiam movimentar cerca de R$ 26 bilhões. Atualmente, esses ativos estão sob controle de grandes grupos internacionais, com bancos globais conduzindo as transações.

O episódio da descoberta da OGX e a trajetória de Eike Batista seguem sendo referência quando se fala em oportunidades, riscos e o impacto das decisões empresariais no mercado brasileiro.