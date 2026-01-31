O motorista Antônio Pereira do Nascimento, que ficou conhecido nacionalmente após receber por engano mais de R$ 131 milhões em sua conta bancária, ainda aguarda uma definição da Justiça. Segundo a defesa, ele espera que os prejuízos enfrentados ao longo do episódio sejam reconhecidos e devidamente reparados. O processo foi movido contra o Bradesco, responsável pela transferência equivocada. As informações são do g1.

A transferência milionária e os impactos imediatos

O caso ganhou repercussão quando Antônio recebeu, de forma indevida, o valor de R$ 131.870.227,00. Assim que percebeu o erro, o motorista comunicou o banco e providenciou a devolução integral da quantia. Após o estorno, o saldo da conta retornou aos R$ 227 que ele possuía originalmente. Apesar disso, o episódio gerou consequências inesperadas, como a cobrança de uma taxa de R$ 70 após a conta ser automaticamente enquadrada em uma categoria considerada premium.

Processo judicial segue sem data para julgamento

Passado um ano e seis meses desde o ingresso da ação, o processo segue em andamento na 6ª Vara Cível de Palmas, ainda na fase que antecede a audiência de instrução. Não há, até o momento, previsão para o julgamento. Procurado, o Bradesco informou que não irá se manifestar sobre o caso.

Alegações de pressão e danos emocionais

De acordo com os advogados do motorista, além dos transtornos financeiros, Antônio enfrentou forte abalo emocional. A defesa sustenta que o gerente da agência teria exercido pressão psicológica para a devolução do valor, chegando a insinuar que pessoas estariam na porta da residência do cliente aguardando o dinheiro. A situação teria causado medo, constrangimento e desgaste emocional.

Pedidos de indenização e direito de recompensa

Na ação, a defesa pede o pagamento de mais de R$ 13 milhões, alegando direito de recompensa previsto em lei, além de uma indenização de R$ 150 mil por danos morais. Os advogados também destacam o assédio sofrido com a exposição do caso na imprensa e o aumento automático de tarifas bancárias, sem aviso prévio, após a transferência indevida.

Enquanto aguarda os próximos passos do processo, Antônio afirma, por meio de seus representantes legais, que espera uma solução rápida e justa para um episódio que marcou profundamente sua vida.