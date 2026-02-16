Um homem de 46 anos que estava desaparecido em Bauru, no interior de São Paulo, desde o início de fevereiro, foi encontrado neste domingo (8). Rafael de Freitas havia sido visto pela última vez na noite do dia 5, quando saiu de casa para fazer uma caminhada, o que mobilizou familiares e amigos em buscas pela cidade.

O desaparecimento gerou preocupação imediata entre os parentes, que passaram a divulgar informações e pedir ajuda para localizá-lo. Desde então, a família tentava refazer os últimos passos de Rafael e entender o que poderia ter acontecido após ele deixar a residência.

Busca mobilizou familiares e amigos

Segundo a família, Rafael atravessava um período emocionalmente delicado. Ele fazia acompanhamento psicológico e psiquiátrico após vivenciar um episódio traumático recente. A situação aumentou a apreensão dos parentes, que temiam pela segurança dele durante os dias em que esteve desaparecido.

As buscas contaram com o apoio de pessoas próximas, que compartilharam informações e ajudaram a procurar por possíveis locais onde ele poderia estar. A mobilização foi constante desde o registro do desaparecimento.

Encontrado às margens de rodovia

Rafael foi localizado por uma amiga da família às margens da rodovia que liga Bauru a Piratininga. O encontro aconteceu no domingo e trouxe alívio aos parentes, que aguardavam notícias desde a última quarta-feira.

De acordo com a irmã, ele estava fisicamente bem no momento em que foi encontrado, mas apresentava forte abalo emocional. A família informou que, após ser localizado, Rafael recebeu o acolhimento necessário e voltou ao convívio dos parentes.

Trauma recente e medo após assalto

Ainda segundo relatos da família, o desaparecimento pode estar relacionado a um assalto sofrido por Rafael no dia 25 de janeiro. Na ocasião, ele teve o carro e documentos pessoais levados. Desde então, passou a demonstrar medo constante de que os criminosos pudessem procurá-lo.

Esse receio, somado ao trauma do assalto e ao momento emocional difícil, teria contribuído para o afastamento repentino. A família reforça que Rafael seguirá com acompanhamento médico e psicológico.

O caso teve um desfecho positivo, mas reacendeu o alerta sobre a importância de atenção à saúde emocional e do apoio familiar em momentos de vulnerabilidade.