O fim de novembro trouxe uma notícia triste para o futebol italiano. Lorenzo Buffon, ex-jogador e um dos maiores goleiros da história do Milan, além de tio-avô de Gianluigi Buffon, faleceu no dia 25, aos 95 anos, após sofrer um ataque cardíaco em sua residência em Latisana, na Itália.
Tetracampeão italiano com o Milan nos anos 1950, Buffon ficou conhecido entre os torcedores rossoneros como “Magnífico” e também representou a seleção italiana na Copa do Mundo de 1962, no Chile. Ele era um dos últimos sobreviventes do lendário “Grande Milan”, marcado pelo famoso trio sueco Gunnar Gren, Nils Liedholm e Gunnar Nordahl.
Além de completar 10 temporadas no Milan, Buffon também atuou por Portogruarese, Genoa, Fiorentina, Ivrea e Internazionale — clube com o qual conquistou um Scudetto na temporada 1962/63, sob o comando do lendário Helenio Herrera.
“Magnífico” somou 300 partidas pelo Milan, tornando-se o quarto goleiro que mais vestiu a camisa do clube, atrás apenas de Christian Abbiati, Sebastiano Rossi e Dida. Em entrevista, Gianluigi Buffon destacou o legado do tio-avô e afirmou que ele serviu de inspiração para gerações de goleiros italianos.
“Lorenzo Buffon iluminou uma era e inspirou gerações subsequentes com seu talento extraordinário e uma paixão pelo esporte que nunca o abandonou. Quando eu era criança, me lembro de uma foto gigante dele voando sobre o San Siro para fazer uma defesa: uma imagem poderosa que me marcou e moldou meu caminho”, disse.
