Existe um auxílio financeiro garantido por lei que assegura o pagamento de R$ 1.621 por mês a idosos em situação de vulnerabilidade. Esse suporte não depende de histórico de contribuição previdenciária e se torna uma alternativa importante para quem nunca trabalhou com carteira assinada ou não conseguiu contribuir regularmente.

Para ter acesso ao Benefício de Prestação Continuada (BPC/LOAS), é necessário ter 65 anos ou mais e comprovar que a renda familiar é limitada. O cálculo leva em conta a renda dividida pelo número de moradores. O valor por pessoa deve ser abaixo de R$ 405,25 para se enquadrar nas regras.

Segundo o site TV Foco, além da idade e da renda, existem outras exigências:

Estar com os dados atualizados no CadÚnico;

Todos os membros da família tem que ter CPF regularizado;

Comprovar residência no Brasil (seja brasileiro ou com status legal equivalente).

Esses dados são analisados pelos sistemas do governo, então qualquer informação desatualizada pode dificultar o acesso ao benefício.

Como fazer a solicitação sem sair de casa

Para solicitar basta acessar o sistema do INSS pela internet, procurar pela opção de benefício assistencial e seguir as instruções indicadas. Todo o procedimento é guiado, o que facilita para quem não tem facilidades com tecnologia.

Atenção aos detalhes

Apesar de garantir uma renda mensal, esse benefício não funciona como aposentadoria, isso significa que:

Não há pagamento de 13º salário;

Não deixa pensão para dependentes;

Pode ser revisado periodicamente.

Por isso, manter o cadastro atualizado e continuar atendendo aos critérios é importante para não correr o risco de perder o auxílio.