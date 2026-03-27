Existe um auxílio financeiro garantido por lei que assegura o pagamento de R$ 1.621 por mês a idosos em situação de vulnerabilidade. Esse suporte não depende de histórico de contribuição previdenciária e se torna uma alternativa importante para quem nunca trabalhou com carteira assinada ou não conseguiu contribuir regularmente.
Para ter acesso ao Benefício de Prestação Continuada (BPC/LOAS), é necessário ter 65 anos ou mais e comprovar que a renda familiar é limitada. O cálculo leva em conta a renda dividida pelo número de moradores. O valor por pessoa deve ser abaixo de R$ 405,25 para se enquadrar nas regras.
Segundo o site TV Foco, além da idade e da renda, existem outras exigências:
- Estar com os dados atualizados no CadÚnico;
- Todos os membros da família tem que ter CPF regularizado;
- Comprovar residência no Brasil (seja brasileiro ou com status legal equivalente).
Esses dados são analisados pelos sistemas do governo, então qualquer informação desatualizada pode dificultar o acesso ao benefício.
Como fazer a solicitação sem sair de casa
Para solicitar basta acessar o sistema do INSS pela internet, procurar pela opção de benefício assistencial e seguir as instruções indicadas. Todo o procedimento é guiado, o que facilita para quem não tem facilidades com tecnologia.
Atenção aos detalhes
Apesar de garantir uma renda mensal, esse benefício não funciona como aposentadoria, isso significa que:
- Não há pagamento de 13º salário;
- Não deixa pensão para dependentes;
- Pode ser revisado periodicamente.
Por isso, manter o cadastro atualizado e continuar atendendo aos critérios é importante para não correr o risco de perder o auxílio.
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