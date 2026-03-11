A declaração do Imposto de Renda exige planejamento e organização financeira para que o contribuinte evite problemas com a Receita Federal. A declaração se refere a todos os rendimentos, despesas e bens acumulados durante 2025, servindo como ajuste anual entre você e o governo.
Com sistemas cada vez mais automatizados, a Receita compara os dados declarados com os enviados por empresas, bancos, corretoras e outras instituições. Qualquer inconsistência, mesmo que pequena, pode gerar atrasos ou cair na temida malha fina.
Quem deve declarar em 2026
Nem todos os contribuintes estão obrigados a declarar, mas existem critérios que determinam a obrigatoriedade:
- Rendimentos tributáveis: quem recebeu mais de R$ 33.888 em salários, aposentadorias ou aluguéis.
- Rendimentos isentos ou não tributáveis: acima de R$ 200.000, incluindo heranças, doações, lucros de investimentos e prêmios de loteria.
- Operações na bolsa de valores: qualquer ganho sujeito à tributação ou vendas acima de R$ 40.000.
- Ganho de capital: lucro na venda de imóveis, veículos ou outros bens.
- Patrimônio elevado: propriedade de bens e direitos acima de determinados limites, de R$ 300.000 ou mais.
Mesmo quem não é obrigado pode declarar de forma voluntária, especialmente se houver imposto retido, aumentando a chance de restituição.
Documentos essenciais para reunir antes de declarar
Organizar a documentação evita erros e acelera o preenchimento:
- Informes de rendimentos de bancos, empresas e corretoras.
- Comprovantes de despesas médicas e educacionais.
- Recibos de compra e venda de bens.
- Dados de dependentes, incluindo CPF de crianças e recém-nascidos.
Manter esses documentos organizados é fundamental para comprovar informações e evitar problemas.
Calendário de prazos do IR 2026
Segundo informações do Tax Group, esses são os prazos do IR 2026. Conhecer as datas ajuda a planejar o envio da declaração:
|Etapa
|Prazo previsto
|Entrega dos informes de rendimentos
|Até 27 de fevereiro
|Divulgação das regras oficiais
|Primeira metade de março
|Início do envio da declaração
|Por volta de 16 de março
|Prazo final de entrega
|29 de maio
Dica: enviar a declaração nos primeiros dias evita lentidão no sistema e garante recebimento mais rápido da restituição, desde que não haja inconsistências.
Modelo completo ou simplificado: qual escolher?
A Receita Federal oferece dois modelos de declaração:
- Modelo completo: permite abater despesas com saúde, educação, previdência privada e pensão alimentícia e é ideal para contribuintes com muitas despesas dedutíveis.
- Modelo simplificado: aplica um desconto padrão de 20% sobre a renda tributável e é melhor para quem tem poucas deduções ou é solteiro sem dependentes.
Erros comuns que podem atrasar a declaração
Evitar esses descuidos ajuda a não cair na malha fina:
- Informar valores diferentes dos informes de rendimentos.
- Esquecer rendimentos de contas bancárias ou investimentos.
- Declarar dependentes sem CPF.
- Lançar despesas médicas sem comprovação.
Planeje com antecedência
Declarar o IR com organização e atenção é a melhor forma de evitar multas, atrasos ou problemas com a Receita. Com os documentos corretos e envio dentro do prazo, você garante uma declaração tranquila e aumenta as chances de receber a restituição rapidamente.
