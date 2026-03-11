A declaração do Imposto de Renda exige planejamento e organização financeira para que o contribuinte evite problemas com a Receita Federal. A declaração se refere a todos os rendimentos, despesas e bens acumulados durante 2025, servindo como ajuste anual entre você e o governo.

Com sistemas cada vez mais automatizados, a Receita compara os dados declarados com os enviados por empresas, bancos, corretoras e outras instituições. Qualquer inconsistência, mesmo que pequena, pode gerar atrasos ou cair na temida malha fina.

Quem deve declarar em 2026

Nem todos os contribuintes estão obrigados a declarar, mas existem critérios que determinam a obrigatoriedade:

Rendimentos tributáveis : quem recebeu mais de R$ 33.888 em salários, aposentadorias ou aluguéis.

: quem recebeu mais de em salários, aposentadorias ou aluguéis. Rendimentos isentos ou não tributáveis : acima de R$ 200.000 , incluindo heranças, doações, lucros de investimentos e prêmios de loteria.

: acima de , incluindo heranças, doações, lucros de investimentos e prêmios de loteria. Operações na bolsa de valores : qualquer ganho sujeito à tributação ou vendas acima de R$ 40.000 .

: qualquer ganho sujeito à tributação ou vendas acima de . Ganho de capital : lucro na venda de imóveis, veículos ou outros bens.

: lucro na venda de imóveis, veículos ou outros bens. Patrimônio elevado: propriedade de bens e direitos acima de determinados limites, de R$ 300.000 ou mais.

Mesmo quem não é obrigado pode declarar de forma voluntária, especialmente se houver imposto retido, aumentando a chance de restituição.

Documentos essenciais para reunir antes de declarar

Organizar a documentação evita erros e acelera o preenchimento:

Informes de rendimentos de bancos, empresas e corretoras.

Comprovantes de despesas médicas e educacionais.

Recibos de compra e venda de bens.

Dados de dependentes, incluindo CPF de crianças e recém-nascidos.

Manter esses documentos organizados é fundamental para comprovar informações e evitar problemas.

Calendário de prazos do IR 2026

Segundo informações do Tax Group, esses são os prazos do IR 2026. Conhecer as datas ajuda a planejar o envio da declaração:

Etapa Prazo previsto Entrega dos informes de rendimentos Até 27 de fevereiro Divulgação das regras oficiais Primeira metade de março Início do envio da declaração Por volta de 16 de março Prazo final de entrega 29 de maio

Dica: enviar a declaração nos primeiros dias evita lentidão no sistema e garante recebimento mais rápido da restituição, desde que não haja inconsistências.

Modelo completo ou simplificado: qual escolher?

A Receita Federal oferece dois modelos de declaração:

Modelo completo: permite abater despesas com saúde, educação, previdência privada e pensão alimentícia e é ideal para contribuintes com muitas despesas dedutíveis.

permite abater despesas com saúde, educação, previdência privada e pensão alimentícia e é ideal para contribuintes com muitas despesas dedutíveis. Modelo simplificado: aplica um desconto padrão de 20% sobre a renda tributável e é melhor para quem tem poucas deduções ou é solteiro sem dependentes.

Erros comuns que podem atrasar a declaração

Evitar esses descuidos ajuda a não cair na malha fina:

Informar valores diferentes dos informes de rendimentos.

Esquecer rendimentos de contas bancárias ou investimentos.

Declarar dependentes sem CPF.

Lançar despesas médicas sem comprovação.

Planeje com antecedência

Declarar o IR com organização e atenção é a melhor forma de evitar multas, atrasos ou problemas com a Receita. Com os documentos corretos e envio dentro do prazo, você garante uma declaração tranquila e aumenta as chances de receber a restituição rapidamente.