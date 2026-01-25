Desde o dia 17 de janeiro, autoridades da Indonésia vinham se dedicando a encontrar informações sobre um avião de pequeno porte com 10 pessoas a bordo que, praticamente, sumiu do mapa enquanto sobrevoava o leste do país.

A aeronave, que pertencia à companhia Indonesia Air Transport, iniciou seu trajeto em Yogyakarta, na ilha de Java, e seguia para Makassar, no sul da ilha de Celebes. Porém, ao longo da viagem, o contato foi perdido.

A operação de busca reuniu a Força Aérea, a polícia e voluntários que, após muita dedicação, conseguiram encontrar os destroços na província de Sulawesi do Sul, na encosta de uma montanha encoberta por neblina no dia seguinte ao do desaparecimento.

Além de pedaços da aeronave, que era um turboélice ATR 42-500 desenvolvido pela fabricante francesa ATR, as equipes também conseguiram encontrar o corpo de uma das pessoas que estavam a bordo. Já o paradeiro das demais ainda é desconhecido.

Vale ressaltar que o avião foi fretado pelo Ministério de Assuntos Marinhos e Pescas da Indonésia com o objetivo de realizar vigilância aérea da pesca. Portanto, a maioria das pessoas à bordo eram funcionários do órgão.

Acidente com avião ainda está sob investigação

Embora os destroços do avião tenham sido encontrados, o chefe do Comitê Nacional de Segurança nos Transportes da Indonésia, Soerjanto Tjahjono, relatou à imprensa local que a causa do acidente ainda não foi determinada pelos investigadores.

Tjahjono também afirmou que a queda não foi intencional, pois o piloto teria conseguido controlar a aeronave. Porém, apesar dos esforços, o acidente acabou acontecendo.

Em comunicado, a Indonesia Air Transport informou que, apesar de o avião ter apresentado problemas técnicos, a aeronave passou por correções antes de decolar para Makassar. Desta forma, embora não sejam nulas, as chances de que a ocorrência esteja relacionada a uma falha técnica são consideradas baixas.