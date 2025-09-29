A Organização Mundial da Saúde (OMS) afirmou, na última quarta-feira (24), que não há evidências científicas conclusivas que liguem o uso de paracetamol durante a gravidez ao autismo. A declaração foi feita após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fazer esta relação.

A organização afirmou, ainda, que todo medicamento deve ser usado com cautela na gravidez e recomendou que grávidas sigam os conselhos dos profissionais da saúde: “As causas exatas do autismo não foram estabelecidas, e entende-se que há múltiplos fatores que podem estar envolvidos”.

Na última segunda-feira (22), Trump afirmou que a FDA, agência responsável pela regulamentação de medicamentos e alimentos nos Estados Unidos, notificará os médicos sobre os possíveis riscos do paracetamol. No dia seguinte, terça-feira (23), a Comissão Europeia declarou que não há evidências científicas que comprovem qualquer relação entre o uso do medicamento durante a gravidez e o risco de autismo.

O paracetamol é um dos analgésicos e antitérmicos mais utilizados globalmente, indicado para o alívio de dores e redução de febre. Ele é considerado seguro durante a gravidez, ao contrário dos anti-inflamatórios não esteroidais, como o ibuprofeno, que devem ser evitados por gestantes.

Nos Estados Unidos, o paracetamol é comercializado sob a marca Tylenol, produzido pela farmacêutica Kenvue, que se tornou independente da Johnson & Johnson em 2023. A empresa afirmou na segunda-feira que “não há base científica” para a relação sugerida por Trump.

O que é o autismo?

O autismo, ou Transtorno do Espectro Autista (TEA), é uma condição neurológica e do desenvolvimento que afeta a forma como a pessoa percebe o mundo, se comunica e interage socialmente. Ele se manifesta de maneiras muito variadas, por isso é chamado de “espectro”.

Entre os sinais mais comuns estão:

Dificuldades de comunicação e interação social, como dificuldade para manter conversas, interpretar expressões faciais ou estabelecer vínculos sociais.

Comportamentos repetitivos ou restritivos, como movimentos repetitivos, rotinas rígidas ou interesse intenso em assuntos específicos.

Sensibilidade sensorial, incluindo maior ou menor reação a sons, luzes, texturas ou sabores.

O autismo não é uma doença, mas uma condição de desenvolvimento que acompanha a pessoa ao longo da vida. Suas causas são multifatoriais, envolvendo genética e fatores ambientais, e a detecção precoce, junto com intervenções adequadas, pode melhorar muito a qualidade de vida e a autonomia da pessoa autista.