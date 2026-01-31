Assistir a uma Copa do Mundo de perto é o sonho de muitos torcedores brasileiros. No entanto, acompanhar a Seleção em todas as fases do torneio exige planejamento financeiro e um orçamento robusto. Um levantamento com base nos preços oficiais divulgados pela Fifa, considerando a cotação do dólar a R$ 5,50 em janeiro de 2026, mostra que a experiência pode pesar — e muito — no bolso.

Quanto custa seguir o Brasil do início ao fim

Para quem deseja acompanhar todos os jogos da Seleção Brasileira, o roteiro inclui três partidas da fase de grupos, além de confrontos nas fases eliminatórias, da segunda fase até a final, desde que o Brasil avance. Os valores variam conforme a categoria do ingresso, indo dos setores mais populares até os assentos premium.

A Fifa já realizou os sorteios iniciais de compra até setembro do ano passado, mas informa que, próximo ao início do Mundial, ingressos remanescentes poderão ser vendidos ao público em geral, conforme a disponibilidade.

Fase de grupos concentra os menores preços

Como esperado, os ingressos mais acessíveis estão nos jogos da primeira fase. Nas partidas contra Marrocos, Haiti e Escócia, os valores partem de US$ 60 e podem chegar a US$ 620, dependendo do setor escolhido. Em reais, isso representa algo entre R$ 330 e R$ 3.410.

Na segunda fase, os preços ainda se mantêm relativamente moderados, variando de US$ 125 a US$ 440. A partir daí, no entanto, os custos aumentam de forma significativa.

Eliminatórias elevam o investimento

Nas oitavas de final, os ingressos custam entre US$ 260 e US$ 890. Já nas quartas, os valores sobem para uma faixa de US$ 295 a US$ 1.220. A semifinal é uma das partidas mais caras do torneio, com bilhetes que vão de US$ 420 até US$ 2.565.

A disputa do terceiro lugar aparece como uma opção menos onerosa, com preços entre US$ 165 e US$ 1.000.

Final é para poucos bolsos

A decisão do Mundial, marcada para 19 de julho, em Nova Jersey, tem ingressos a partir de US$ 2.030, podendo alcançar US$ 6.370 nos melhores lugares. Em moeda brasileira, isso significa valores que ultrapassam facilmente os R$ 30 mil por pessoa.

Somando todas as partidas, o custo total para acompanhar o Brasil até uma possível final pode variar de cerca de R$ 19 mil a quase R$ 77 mil. Mesmo com cifras elevadas, a procura segue intensa: a Fifa já registrou mais de 500 milhões de pedidos de ingressos, evidenciando que a paixão pelo futebol continua superando os obstáculos financeiros.