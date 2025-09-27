O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) divulgou um comunicado anunciando a abertura de pré-inscrições para um novo processo seletivo. A iniciativa busca credenciar estudantes de níveis médio, técnico e superior para futuras oportunidades em diferentes setores do órgão. As inscrições já estão disponíveis.

Quem pode participar

Podem concorrer estudantes do ensino médio regular, da Educação de Jovens e Adultos (EJA) e de cursos técnicos em áreas como Administração, Contabilidade, Enfermagem, Finanças, Informática, Logística, Marketing, Recursos Humanos, Redes de Computadores, Serviços Jurídicos, Serviços Públicos e Produção de Moda.

No nível superior, o INSS abre espaço para universitários de diversas áreas, entre elas: Engenharia da Computação, Engenharia Civil, Ciências da Computação, Psicologia, Serviço Social, Artes Visuais, Fisioterapia, Pedagogia, Administração, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Direito, Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Comércio Exterior, Design, Matemática, Políticas Públicas e Secretariado, entre outras formações.

Valores das bolsas

O programa prevê bolsas diferenciadas conforme a carga horária. Para estudantes de graduação, o valor será de R$ 787,98 para jornada de quatro horas diárias ou R$ 1.125,69 para seis horas. Já para alunos do ensino médio e técnico, a remuneração será de R$ 486,05 (quatro horas) ou R$ 694,36 (seis horas). Em todos os casos, há ainda o auxílio-transporte fixado em R$ 10 por dia de atividade.

Como será a convocação

De acordo com o comunicado, a seleção tem caráter de credenciamento. Isso significa que os estudantes habilitados só serão chamados conforme a demanda de vagas no instituto. O processo será conduzido em parceria com o Centro de Integração Empresa Escola (CIEE), que fará a triagem e encaminhamento.

Prazo de inscrição

Quem deseja participar deve se cadastrar até 10 de outubro no site do CIEE. O preenchimento do currículo é obrigatório para efetivar a candidatura.