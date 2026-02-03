Com o avanço acelerado da inteligência artificial, cada vez mais pessoas recorrem à tecnologia para analisar as perspectivas do mercado antes de definir qual profissão escolher. Nesse contexto, um relatório elaborado a partir de modelos de IA projetou quais carreiras podem enfrentar maiores dificuldades de inserção profissional a partir de 2026.

O estudo cruzou dados sobre emprego, evolução tecnológica e demanda por habilidades, e identificou sinais de estagnação ou retração em diversas profissões tradicionais. O principal fator apontado é a dependência de tarefas repetitivas, processos manuais ou modelos de trabalho que não acompanharam o ritmo da digitalização.

Profissões mais impactadas pela automação

Segundo a análise, os perfis mais comprometidos serão aqueles que não incorporarem ferramentas tecnológicas, novas competências ou áreas de especialização. A inteligência artificial identificou uma queda contínua na demanda por cargos inseridos em setores altamente automatizados ou marcados pelo excesso de profissionais.

Entre as áreas com menor saída no curto prazo estão funções administrativas tradicionais sem formação digital ou domínio de sistemas de gestão. O jornalismo impresso clássico também aparece no relatório, especialmente quando não inclui habilidades multimídia, produção audiovisual ou atuação em plataformas digitais.

As carreiras contábeis básicas também estão entre as mais afetadas, já que tarefas rotineiras vêm sendo automatizadas por sistemas. O mesmo ocorre com o design gráfico que não incorpora tecnologias como animação, UX/UI ou ferramentas baseadas em IA.

A advocacia generalista enfrenta desafios parecidos, em razão da saturação do mercado e da crescente demanda por especialistas em nichos como direito digital, proteção de dados e compliance. Na educação, a docência que não integra novas tecnologias ou ambientes virtuais também tende a perder espaço.

Transformação, não extinção

O relatório destaca que a inteligência artificial não elimina profissões de forma imediata, mas transforma a maneira de trabalhar. O alerta não é para abandonar carreiras, e sim para reformulá-las.