Com a chegada de um novo ano, os motoristas de todo o Brasil voltam a se preparar para o pagamento de um dos impostos mais conhecidos e obrigatórios: o IPVA. Em 2026, o tributo traz algumas novidades, especialmente em relação às regras de isenção, que beneficiam determinados grupos de veículos e proprietários.

Além das mudanças no calendário de pagamento, o número de carros e motos isentos do imposto cresceu em vários estados, com destaque para São Paulo, onde a Secretaria da Fazenda (Sefaz-SP) anunciou ajustes nas normas e novas faixas de dispensa. Essas atualizações despertaram o interesse de muitos motoristas que buscam entender se seu veículo se enquadra nas condições de isenção.

Quem tem direito à isenção do IPVA em 2026

A isenção do IPVA é um benefício que varia conforme o estado e o tipo de veículo. Em 2026, os principais grupos contemplados são os de veículos antigos, motocicletas de baixa cilindrada e automóveis adaptados para pessoas com deficiência (PcD). Em alguns casos, a dispensa também vale para veículos de uso oficial, instituições filantrópicas e maquinários agrícolas.

No estado de São Paulo, por exemplo, as motocicletas com até 180 cilindradas continuam isentas do imposto, uma medida que busca aliviar o bolso de trabalhadores que utilizam o veículo como meio de transporte ou sustento. O mesmo vale para motos registradas em programas sociais, como o Bolsa do Povo, e para aquelas destinadas a pequenos empreendedores autônomos.

Entre os veículos que ganham isenção em 2026, estão:

Motos com até 180 cilindradas, independentemente do ano de fabricação.

Carros de colecionadores ou fabricados há mais de 20 anos.

Automóveis adaptados para pessoas com deficiência física, visual, mental ou autistas.

Veículos oficiais de órgãos públicos, prefeituras e instituições sociais.

Maquinário agrícola e veículos usados exclusivamente para trabalho no campo.

Vale lembrar que, para obter a isenção, o proprietário precisa estar com o veículo regularizado e, em alguns casos, apresentar documentos específicos, como laudos médicos ou registros oficiais que comprovem o enquadramento nas regras estaduais.

Regras, prazos e cuidados com o IPVA 2026

O calendário de pagamento do IPVA 2026 seguirá, na maioria dos estados, o mesmo formato dos anos anteriores, com cobrança baseada no final da placa do veículo. Quem optar pelo pagamento à vista terá direito a descontos, enquanto os que preferirem dividir poderão parcelar o valor em até três vezes.

As datas exatas variam de acordo com cada estado, mas geralmente os vencimentos começam em janeiro e se estendem até março. Em São Paulo, por exemplo, o parcelamento será mantido em três parcelas, com descontos de até 10% para pagamentos realizados em cota única dentro do prazo.

Outro ponto importante é que veículos com débitos antigos de IPVA, licenciamento ou multas podem ser impedidos de circular e até mesmo apreendidos em fiscalizações. A recomendação é que os motoristas consultem a situação do veículo no site da Sefaz ou no Detran do seu estado antes de emitir o boleto.

Além das motos e carros antigos, a isenção também se estende a modelos elétricos e híbridos em alguns estados. No Distrito Federal, Rio de Janeiro e Paraná, por exemplo, esses veículos sustentáveis têm descontos ou até isenção total do imposto, como forma de incentivar a adoção de alternativas menos poluentes.