Com a chegada de um novo ano, os motoristas de todo o Brasil voltam a se preparar para o pagamento de um dos impostos mais conhecidos e obrigatórios: o IPVA. Em 2026, o tributo traz algumas novidades, especialmente em relação às regras de isenção, que beneficiam determinados grupos de veículos e proprietários.
Além das mudanças no calendário de pagamento, o número de carros e motos isentos do imposto cresceu em vários estados, com destaque para São Paulo, onde a Secretaria da Fazenda (Sefaz-SP) anunciou ajustes nas normas e novas faixas de dispensa. Essas atualizações despertaram o interesse de muitos motoristas que buscam entender se seu veículo se enquadra nas condições de isenção.
Quem tem direito à isenção do IPVA em 2026
A isenção do IPVA é um benefício que varia conforme o estado e o tipo de veículo. Em 2026, os principais grupos contemplados são os de veículos antigos, motocicletas de baixa cilindrada e automóveis adaptados para pessoas com deficiência (PcD). Em alguns casos, a dispensa também vale para veículos de uso oficial, instituições filantrópicas e maquinários agrícolas.
No estado de São Paulo, por exemplo, as motocicletas com até 180 cilindradas continuam isentas do imposto, uma medida que busca aliviar o bolso de trabalhadores que utilizam o veículo como meio de transporte ou sustento. O mesmo vale para motos registradas em programas sociais, como o Bolsa do Povo, e para aquelas destinadas a pequenos empreendedores autônomos.
Entre os veículos que ganham isenção em 2026, estão:
- Motos com até 180 cilindradas, independentemente do ano de fabricação.
- Carros de colecionadores ou fabricados há mais de 20 anos.
- Automóveis adaptados para pessoas com deficiência física, visual, mental ou autistas.
- Veículos oficiais de órgãos públicos, prefeituras e instituições sociais.
- Maquinário agrícola e veículos usados exclusivamente para trabalho no campo.
Vale lembrar que, para obter a isenção, o proprietário precisa estar com o veículo regularizado e, em alguns casos, apresentar documentos específicos, como laudos médicos ou registros oficiais que comprovem o enquadramento nas regras estaduais.
Regras, prazos e cuidados com o IPVA 2026
O calendário de pagamento do IPVA 2026 seguirá, na maioria dos estados, o mesmo formato dos anos anteriores, com cobrança baseada no final da placa do veículo. Quem optar pelo pagamento à vista terá direito a descontos, enquanto os que preferirem dividir poderão parcelar o valor em até três vezes.
As datas exatas variam de acordo com cada estado, mas geralmente os vencimentos começam em janeiro e se estendem até março. Em São Paulo, por exemplo, o parcelamento será mantido em três parcelas, com descontos de até 10% para pagamentos realizados em cota única dentro do prazo.
Outro ponto importante é que veículos com débitos antigos de IPVA, licenciamento ou multas podem ser impedidos de circular e até mesmo apreendidos em fiscalizações. A recomendação é que os motoristas consultem a situação do veículo no site da Sefaz ou no Detran do seu estado antes de emitir o boleto.
Além das motos e carros antigos, a isenção também se estende a modelos elétricos e híbridos em alguns estados. No Distrito Federal, Rio de Janeiro e Paraná, por exemplo, esses veículos sustentáveis têm descontos ou até isenção total do imposto, como forma de incentivar a adoção de alternativas menos poluentes.
Deixe um comentário