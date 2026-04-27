Luciano Camargo, irmão de Zezé Di Camargo, voltou a chamar atenção nas redes sociais após detalhes de sua mansão de luxo virem à tona. O imóvel impressiona pelo tamanho e pela estrutura, com cerca de 2.500 metros quadrados de área construída. Avaliada em quase R$ 80 milhões, a residência reflete o alto padrão de vida da família.

Um dos grandes destaques da propriedade é a cozinha, considerada gigantesca e digna de mansões internacionais. O ambiente conta com estrutura completa, pensada tanto para o uso cotidiano quanto para receber convidados em grande estilo. O espaço chama atenção pelo tamanho e pela organização, além de equipamentos modernos e acabamento de alto padrão.

Além disso, a mansão possui diversas áreas de lazer e convivência distribuídas ao longo do terreno. Ambientes amplos, decoração sofisticada e integração com áreas externas reforçam o clima de luxo presente no imóvel. A residência também conta com espaços voltados ao descanso e entretenimento, oferecendo conforto total aos moradores.

O patrimônio do cantor reforça o sucesso e os investimentos da família ao longo dos anos. Conhecidos nacionalmente pela trajetória na música sertaneja, os Camargo expandiram seus negócios para diferentes áreas. A mansão milionária é mais um exemplo do padrão elevado conquistado fora dos palcos.

Mansão de Luciano volta aos holofotes após rumores de venda

A mansão milionária de Luciano Camargo também já foi alvo de especulações recentes envolvendo uma possível venda do imóvel. Em meio à repercussão, surgiram informações de que a propriedade poderia ter sido colocada no mercado, o que rapidamente chamou a atenção dos fãs e da mídia.

No entanto, ainda em 2024, o cantor veio a público para negar que estivesse vendendo a residência. Segundo ele, não havia qualquer intenção de se desfazer da mansão, apesar dos rumores que circulavam na internet. A declaração serviu para encerrar as especulações e reforçar o apego do artista ao imóvel.