Reconhecida por sua história, cultura, gastronomia e paisagens, a Itália figura entre os destinos mais desejados do mundo. Contudo, os brasileiros não nem mesmo precisam deixar o continente sul-americano para vivenciar experiências semelhantes.

Isso porque no sul de Santa Catarina, está a charmosa cidade de Nova Veneza, que por preservar intensamente a cultura, os costumes e a culinária dos imigrantes italianos que a colonizaram no final do século XIX, recebeu o título de “Itália brasileira”.

Situado a cerca de 215 quilômetros de Florianópolis, o município, que conta com cerca de 15 mil habitantes, não só reflete muitos aspectos agradáveis do país europeu, como ainda se destaca por seu nível de conservação e asseamento, contando com muitas praças floridas e ruas limpas.

E vale destacar que, mesmo tratando-se de uma cidade turística com todos os pontos positivos já mencionados, Nova Veneza ainda conta com um custo de vida significativamente mais baixo que o de outras localidades da região Sul.

Sendo assim, em vez de enfrentar longas horas de voo e investir altos valores para desfrutar do clima e do charme europeu, muitos brasileiros podem optar por mudar a rota para Nova Veneza e, assim, vivenciar experências igualmente luxuosas com muito mais conforto e comodidade.

O que fazer em Nova Veneza: conheça as atrações da “Itália brasileira”

Embora a gastronomia seja o aspecto mais conhecido de Nova Veneza, é importante destacar que a “Itália brasileira” pode agradar um público diverso, já que ainda inclui as seguintes atrações em seu território:

Gôndola Lucille: doada pelo governo da província de Veneza em 2006, a embarcação fica posicionada em um lago artificial na região central da cidade e pode ser acessada gratuitamente;

doada pelo governo da província de Veneza em 2006, a embarcação fica posicionada em um lago artificial na região central da cidade e pode ser acessada gratuitamente; Rua Coberta: ao longo de seus mais de 50 metros de extensão, reúne restaurantes, cafés e diversas lojas;

ao longo de seus mais de 50 metros de extensão, reúne restaurantes, cafés e diversas lojas; Casa de Pedras: tombada como patrimôno estadual, trata-se de um conjunto de construções centenárias;

tombada como patrimôno estadual, trata-se de um conjunto de construções centenárias; Cachoeira Três Quedas: ideal para quem busca praticar ecoturismo, pode ser acessada por trilha;

ideal para quem busca praticar ecoturismo, pode ser acessada por trilha; Museu do Imigrante: instalado em um antigo casarão na cidade, revisita a história de sua colonização.