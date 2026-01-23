O Itaú Unibanco informou que irá encerrar, no mês de fevereiro, o funcionamento da agência localizada no Centro de Dois Irmãos. A unidade, situada na Avenida São Miguel, nº 685, terá o atendimento transferido para a agência do banco no Centro de Novo Hamburgo, na Rua Joaquim Nabuco, nº 1019. A mudança passa a valer a partir do dia 13 do próximo mês.

Atendimento será transferido para Novo Hamburgo

Segundo o banco, após o fechamento da unidade em Dois Irmãos, os clientes poderão buscar atendimento presencial na agência receptora, em Novo Hamburgo. Além disso, os caixas eletrônicos disponíveis na cidade de Dois Irmãos continuarão funcionando normalmente, garantindo serviços básicos à população local.

Digitalização motiva reestruturação

Em nota oficial, o Itaú explicou que a decisão está relacionada ao avanço do uso dos canais digitais. Atualmente, cerca de 97% das operações realizadas por clientes pessoas físicas já acontecem de forma online, seja por aplicativo ou outros meios eletrônicos. Esse cenário tem levado a instituição a repensar a distribuição e o papel das agências físicas.

De acordo com o comunicado, a estratégia do banco é ampliar ainda mais a experiência digital, direcionando investimentos para equipes comerciais e estruturas capazes de oferecer soluções mais alinhadas às necessidades dos clientes, tanto nos ambientes virtuais quanto presenciais.

Novo papel das agências físicas

Apesar do encerramento de algumas unidades, o Itaú afirma que as agências continuarão fazendo parte do seu modelo de negócios. No entanto, a atuação tende a ser diferente, com foco mais consultivo e especializado. A proposta é integrar a agilidade das plataformas digitais com um atendimento humano mais próximo nos momentos que exigem orientação financeira personalizada.

Debate sobre a história da agência

O fechamento também reacendeu comentários na cidade sobre a importância histórica da unidade. Há quem afirme que se trata da agência bancária mais antiga de Dois Irmãos. O prefeito Jerri Meneghetti, porém, pondera que essa classificação depende do ponto de vista. Segundo ele, antes da fusão entre Itaú e Unibanco, outras instituições financeiras já operavam no município, como Banrisul, Caixa Econômica Federal e Bradesco, o que relativiza a ideia de pioneirismo da agência que será encerrada.