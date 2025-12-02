O universo do futebol voltou a viver um momento de profunda tristeza. Um jogador conhecido no cenário amador do Sul do país morreu após complicações de saúde, gerando grande comoção entre amigos, familiares e clubes que acompanharam sua trajetória.

Morte após diagnóstico de meningite

Guilherme Leacina da Silva, de 34 anos, faleceu na segunda-feira, 1º de dezembro. Ele estava internado no Hospital São José, em Criciúma, após apresentar febre no domingo anterior, 30 de novembro. Ao buscar atendimento médico, recebeu diagnóstico de meningite e, diante do agravamento do quadro, precisou ser entubado. Mesmo com os esforços da equipe hospitalar, não resistiu.

Atleta bastante conhecido nos campos amadores da região, Guilherme deixou uma marca importante no esporte local. Após a confirmação da morte, clubes e companheiros manifestaram homenagens e mensagens de apoio nas redes sociais.

A Liga Atlética da Região Mineira (Larm) publicou uma nota lamentando a perda do jogador. Em texto emocionado, destacou a importância de Guilherme para o futebol regional e para todos que conviviam com ele. “Hoje nos despedimos de Guilherme Leacina da Silva, um nome que sempre ecoará nos campos, nas arquibancadas e na memória de todos”, escreveu a entidade. A mensagem também ressaltou que o legado do atleta permanece vivo nas lembranças e histórias compartilhadas.

Outro caso recente provoca comoção

A morte de Guilherme ocorre pouco tempo depois de outro episódio trágico envolvendo um jovem jogador. Camilo Ernesto Nuin, atleta das divisões de base do San Telmo, clube argentino, morreu no dia 25 de junho durante um procedimento cirúrgico para reconstrução de ligamentos cruzados do joelho. O clube anunciou o falecimento nas redes sociais e prestou solidariedade à família.

O pai de Camilo relatou à imprensa argentina a suspeita de complicações durante a cirurgia e que a equipe médica tentou reanimá-lo, mas sem sucesso.

Os episódios reacendem debates sobre saúde e segurança no esporte e deixam lições dolorosas para o meio futebolístico, que segue em luto.