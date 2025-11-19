O ex-atacante Robinho, condenado por estupro pela Justiça italiana, deixou na manhã desta segunda-feira a Penitenciária II de Tremembé, no interior de São Paulo, e foi levado para o Centro de Ressocialização de Limeira. A transferência, solicitada por sua defesa, foi autorizada pela Justiça, embora os detalhes da decisão permaneçam sob sigilo. As duas instituições estão localizadas a cerca de 280 quilômetros uma da outra. A mudança foi inicialmente divulgada pelo portal UOL e confirmada posteriormente por outros veículos de imprensa.

Pedido da defesa e atividades que reduziram pena

A alteração de unidade penal ocorre menos de um mês após o ex-jogador afirmar, em conversa com representantes do Conselho da Comunidade de Taubaté, que não recebeu privilégios durante sua permanência em Tremembé. Robinho está preso desde março de 2024 e, nesse período, obteve a redução de 69 dias da pena ao participar de iniciativas educacionais, como projetos de leitura e cursos internos — prática comum no sistema prisional para remição de pena.

Pressão judicial e recurso ainda sem decisão

A transferência também acontece em meio a uma nova movimentação jurídica. Recentemente, a Procuradoria-Geral da República se posicionou contra o pedido de liberdade feito pelos advogados do ex-atleta. A defesa alega que o tempo de permanência em cárcere no Brasil excederia o estabelecido pela Justiça da Itália. O pedido de habeas corpus segue em análise no Supremo Tribunal Federal. A Penitenciária II de Tremembé, onde Robinho estava antes, ganhou notoriedade por abrigar presos de grande repercussão pública, como Suzane von Richthofen, Alexandre Nardoni e Roger Abdelmassih.

Condenação e cumprimento da pena no Brasil

A condenação de Robinho tornou-se definitiva em janeiro de 2022, quando já estava de volta ao país. Como a legislação brasileira proíbe a extradição de cidadãos brasileiros, a Itália acionou o Superior Tribunal de Justiça, que homologou a sentença estrangeira em março de 2024, determinando que o ex-jogador cumpra sua pena integralmente em território nacional.