Boatos que circulam nas redes sociais têm causado preocupação ao afirmar que a Justiça brasileira poderia suspender todas as contas bancárias e cancelar cartões de crédito de pessoas endividadas. Essa informação, no entanto, não corresponde à realidade. O simples fato de ter dívidas não autoriza medidas automáticas desse tipo, e não existe determinação legal que permita esse bloqueio generalizado.

Na prática, o Judiciário só pode intervir após a abertura de uma ação judicial específica. Em geral, isso ocorre em processos de execução fiscal ou em casos de dívidas inscritas em dívida ativa. Mesmo nessas situações, qualquer medida depende de análise do juiz e do respeito ao direito de defesa do devedor, afastando a ideia de punições imediatas ou indiscriminadas.

Outro ponto importante é que as contas bancárias não são encerradas por ordem judicial. O que pode acontecer é o bloqueio de valores específicos, limitados ao montante necessário para quitar a dívida discutida no processo. Essa medida é pontual e não impede o funcionamento normal da conta para outras movimentações que não estejam alcançadas pela decisão.

Já em relação aos cartões de crédito, não há previsão legal para cancelamento automático por determinação da Justiça em razão de dívidas. O que pode ocorrer é uma decisão dos próprios bancos, que avaliam o risco financeiro do cliente e podem reduzir limites ou suspender o crédito, mas isso se trata de uma política interna das instituições, não de uma sanção judicial.

Justiça: Entenda quando bloqueios podem ocorrer e o que não muda para o devedor

Medidas como bloqueio de valores só acontecem em situações específicas, após decisão judicial e dentro de um processo formal. Ter dívidas, por si só, não leva à perda total do acesso ao sistema bancário, nem autoriza ações automáticas contra o patrimônio do cidadão.

Além disso, direitos básicos do consumidor são preservados, incluindo o funcionamento da conta e a possibilidade de defesa. Já eventuais restrições de crédito costumam partir das próprias instituições financeiras, com base em critérios internos, e não por determinação direta da Justiça.