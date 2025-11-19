O fascínio dos brasileiros pelas estradas alemãs não é de hoje. As famosas autobahns, rodovias que contam com trechos sem limite de velocidade, são quase um mito para quem sonha em dirigir sem as restrições comuns no Brasil. Mas, ao contrário do que muita gente imagina, não se trata de um território sem regras ou fiscalização. Estive recentemente em Munique e Regensburg, a convite da BMW, e pude vivenciar na prática como funciona essa estrutura admirada no mundo todo.

Respeito absoluto às regras

Antes de falar dos trechos sem limite, é importante entender o comportamento dos motoristas alemães. Nas regiões urbanas, os limites de 50 km/h e 60 km/h são levados com extrema seriedade, especialmente em áreas próximas a escolas. Ultrapassar o limite pode custar até a suspensão da carteira. E ao contrário do que vemos no Brasil, onde cruzar faróis vermelhos à noite se tornou estratégia de autoproteção, lá ninguém ousa fazer o mesmo. Pedestres e ciclistas também seguem fielmente a sinalização, salvo raras exceções.

Curiosamente, o motorista alemão costuma ser mais lento e cauteloso do que o brasileiro. Mesmo com pistas livres, acelerações bruscas são raras e o limite é respeitado com naturalidade. Dá até para comparar com os chamados “domingueiros” daqui, conhecidos por dirigir com calma excessiva.

Quando a pista se abre: os trechos sem limite

Nas autobahns, os limites aparecem tanto em placas tradicionais quanto em painéis eletrônicos, que podem ser alterados conforme o trânsito e o clima. Na maior parte do tempo o limite é 130 km/h. Mas quando surge a placa branca cortada por cinco faixas pretas, começa o trecho onde a velocidade é livre.

Mesmo assim, regras importantes são seguidas à risca. A faixa da esquerda serve exclusivamente para ultrapassagens e ninguém ultrapassa pela direita, infração tanto lá quanto no Brasil. Caminhões permanecem na direita a cerca de 120 km/h, contribuindo para o fluxo organizado.

Segurança acima do impulso

Viajar a 200 km/h em um BMW M340i é emocionante, mas impressiona ainda mais a estrutura que permite isso com tanta segurança: asfalto impecável, ausência de pedágios, monitoramento digital constante e avisos imediatos quando há interrupções ou acidentes. O piso mais poroso evita acúmulo de água e praticamente elimina vibrações, diferente das melhores rodovias brasileiras, onde altas velocidades geram trepidações que desencorajam o acelerador.

A discussão sobre privatização dessas rodovias e sobre eliminar os trechos livres chegou ao governo, mas não avançou. Por enquanto, a tradição permanece — baseada não na ausência de lei, mas na combinação de tecnologia, fiscalização rigorosa e uma cultura de direção que entende que liberdade exige responsabilidade.