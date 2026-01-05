Praticar atividade física ainda é um desafio para muitos jovens, seja por falta de incentivo, rotina corrida ou custo mensal das academias. Em vários países, governos discutem formas de estimular hábitos mais saudáveis desde cedo, entendendo que isso reflete diretamente na saúde ao longo da vida.

Com isso, algumas iniciativas públicas têm chamado atenção por ir além de campanhas educativas. Em um país europeu, uma medida recente promete mudar a relação dos jovens com o exercício físico já a partir de 2026.

País europeu aprova lei que garante academias gratuitas para jovens em 2026

O país que aprovou a iniciativa é Malta. O governo maltês criou um programa que garante seis meses de academia gratuitos para jovens nascidos entre 2005 e 2007. A medida deve beneficiar cerca de 12 mil pessoas e já foi confirmada para entrar em vigor em 2026.

O investimento público gira em torno de dois milhões de euros e faz parte de uma estratégia para incentivar um estilo de vida mais ativo entre adolescentes e jovens adultos. A proposta é facilitar o acesso às academias justamente em uma fase da vida em que muitos deixam de praticar esportes com regularidade.

O programa recebeu o nome de Youth Fitness e permite que os jovens se inscrevam por meio de um site oficial do governo. Na plataforma, também é possível localizar as academias participantes mais próximas, o que ajuda a ampliar o alcance da iniciativa em diferentes regiões do país.

Como funciona o programa e por que o governo aposta nessa iniciativa

Ao todo, cerca de 60 academias aderiram ao projeto, incluindo unidades localizadas na ilha de Gozo. Os estabelecimentos oferecem estrutura completa para musculação e outras atividades físicas durante o período de gratuidade garantido pelo governo.

Segundo autoridades locais, a ideia é criar o hábito do exercício físico ainda na juventude, quando o corpo responde melhor aos estímulos e os benefícios aparecem mais rápido. A expectativa é que, ao iniciar esse contato mais cedo, os jovens mantenham uma rotina ativa mesmo após o fim do período gratuito.

Donos de academias que participam do programa avaliam a iniciativa como positiva tanto para a saúde pública quanto para a conscientização da população jovem. Eles destacam que a prática regular de exercícios pode ajudar a reduzir problemas de saúde no futuro, além de melhorar o bem-estar físico e mental no presente.

Embora o modelo adotado por Malta seja mais amplo do que o observado em muitos países, outras nações também apostam em ações semelhantes, como aulas coletivas gratuitas e programas esportivos comunitários.