Endividar-se deixou de ser apenas um problema individual para se tornar uma realidade estrutural no Brasil. Milhões de pessoas perderam o controle das finanças diante de juros altos, desemprego e crédito fácil.

Foi nesse cenário que entrou em vigor a Lei do Superendividamento (Lei 14.181), uma mudança importante no Código de Defesa do Consumidor que passou a reconhecer, oficialmente, o direito do cidadão de boa-fé a reorganizar suas dívidas sem comprometer a própria sobrevivência.

A lógica da lei é simples: ninguém pode ser obrigado a usar todo o salário para pagar juros e ainda assim não conseguir comer, morar ou se locomover. A legislação introduz o conceito de “mínimo existencial”, garantindo que parte da renda seja preservada para despesas básicas antes de qualquer pagamento aos credores.

Da cobrança individual à negociação coletiva

Na prática, a principal novidade está na renegociação conjunta das dívidas. Em vez de conversar separadamente com cada banco, financeira ou loja, o consumidor pode apresentar um plano único de pagamento.

Esse processo pode começar tanto no Procon quanto no Tribunal de Justiça. A partir daí, todos os credores são convocados para uma audiência de conciliação realizada de uma só vez.

Durante essa audiência, o juiz ou conciliador avalia a renda do devedor e define quanto pode ser destinado ao pagamento das dívidas, preservando uma parcela suficiente para o sustento mensal.

O valor restante é dividido entre os credores. Quem não comparece perde prioridade no recebimento e deixa de cobrar juros, o que incentiva acordos mais realistas e descontos efetivos.

Quais dívidas entram no acordo?

Nem todas as dívidas, porém, entram nesse modelo. A lei é voltada para débitos de consumo e crédito pessoal assumidos sem má-fé, como contas básicas e uso de cartão de crédito.

Financiamentos com garantia real, como imóveis ou veículos, seguem regras próprias, já que o bem funciona como garantia do pagamento.

Também ficam de fora dívidas contraídas de forma deliberadamente irresponsável, como gastos de luxo incompatíveis com a renda.

Fim do assédio e mais transparência no crédito

Outro ponto relevante é o combate ao assédio comercial. A nova regra proíbe ofertas enganosas de crédito, especialmente aquelas direcionadas a idosos ou pessoas em situação de vulnerabilidade.

Instituições financeiras passaram a ser obrigadas a informar claramente o custo total da dívida e a avaliar se o consumidor tem condições reais de pagar antes de liberar o dinheiro.

Um prazo para recomeçar

Para quem deseja recorrer à lei, o caminho envolve levantar todas as dívidas, organizar o orçamento mensal, procurar o Procon para iniciar a negociação e, se necessário, buscar a Defensoria Pública para levar o caso à Justiça. O plano aprovado pode durar até cinco anos, com prazo de até 180 dias para o início dos pagamentos.

A lei não apaga dívidas, mas devolve previsibilidade e dignidade. Ao reconhecer que imprevistos acontecem, ela oferece uma saída legal para reorganizar a vida financeira sem transformar o endividamento em uma punição permanente.