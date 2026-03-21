Para prevenir que pessoas que perderam um ente querido enfrentem incertezas financeiras, especialmente quando este era o principal provedor da família, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) disponibiliza o benefício da pensão por morte para que os dependentes possam contar com uma fonte de sustento.

Destinado a cônjuges, herdeiros, antecessores ou, em último caso, parentes como irmãos, o recurso funciona como um substituto para a renda que o falecido trazia para a família e, assim, garantir um suporte fundamental.

Mas é importante lembrar que, assim como outros benefícios do INSS, a pensão por morte também conta com algumas regras específicas que, caso sejam violadas, podem acabar resultando em sua suspensão de maneira súbita.

Conforme estabelecido pelo Decreto n.º 3.048/1999, a autarquia pode interromper o pagamento da pensão por morte aos beneficiários nas seguintes situações:

Idade: filhos, tutelados, enteados ou irmãos do falecido só podem receber a pensão por morte até os 21 ano, a menos que sejam inválidos ou possuam alguma deficiência grave;

filhos, tutelados, enteados ou irmãos do falecido só podem receber a pensão por morte até os 21 ano, a menos que sejam inválidos ou possuam alguma deficiência grave; Emancipação: filhos menores de 21 anos que se emancipam não têm direito à pensão;

filhos menores de 21 anos que se emancipam não têm direito à pensão; Fim da invalidez: caso pensionistas inválidos recuperem a capacidade laboral, o benefício também é suspenso;

caso pensionistas inválidos recuperem a capacidade laboral, o benefício também é suspenso; Óbito: a morte dos beneficiários leva à extinção de sua cota na pensão;

a morte dos beneficiários leva à extinção de sua cota na pensão; Prazos: o tempo de união e idade do sobrevivente determinam durações específicas para o pagamento da pensão;

o tempo de união e idade do sobrevivente determinam durações específicas para o pagamento da pensão; Fraude ou erro: irregularidades na concessão geram suspensão imediata.

Duração de pagamento da pensão por morte: confira os prazos do benefício

Diferentemente do que muitas pessoas ainda acreditam, a pensão por morte não é vitalícia, pois conforme mencionado anteriormente, o tempo de união e a idade do sobrevivente limita a duração do pagamento.

Caso o falecido tenha realizado menos de 18 contribuições mensais ou a união tenha menos de dois anos de duração até a data do óbito, o benefício durará por apenas quatro meses. Já para relacionamentos mais extensos, aplica-se a tabela progressiva de idade, que determina os seguintes limites:

Beneficiários com menos de 22 anos: recebem por 3 anos;

recebem por 3 anos; Entre 22 e 27 anos: recebem por 6 anos;

recebem por 6 anos; Entre 28 e 30 anos: recebem por 10 anos;

recebem por 10 anos; Entre 31 e 41 anos: recebem por 15 anos.

recebem por 15 anos. Entre 42 e 44 anos: recebem por 20 anos;

recebem por 20 anos; A partir de 45 anos: vitalício.