A Argentina adota uma regulamentação de trânsito bastante clara quanto aos limites de velocidade, estabelecendo regras que variam conforme o tipo de via. Nas áreas urbanas, a velocidade permitida oscila entre 40 e 70 km/h, acompanhando o fluxo mais intenso de pedestres e veículos. Nas rodovias, os limites são maiores: entre 80 e 90 km/h nas estradas de pista simples e de 100 a 130 km/h nas pistas duplas.

Em comparação com outros países, esses limites colocam a Argentina alinhada a diversas nações que também adotam velocidades mais elevadas em rodovias de melhor infraestrutura. No Brasil, por exemplo, as vias urbanas costumam permitir entre 40 e 60 km/h, enquanto as estradas de pista simples variam de 80 a 100 km/h e as de pista dupla chegam a 110 km/h.

Já em países europeus, como Alemanha e Itália, os limites podem ser ainda mais altos: os italianos permitem até 130 km/h em autoestradas, valor semelhante ao argentino, enquanto os alemães mantêm trechos das Autobahnen sem limite máximo definido, orientando apenas uma velocidade recomendada de 130 km/h.

Essa diversidade de regulamentações evidencia como cada nação ajusta seus limites de velocidade de acordo com fatores como qualidade das vias, cultura ao volante, índices de segurança e prioridades de mobilidade. No caso argentino, a elevação para 130 km/h nas estradas de pista dupla busca equilibrar fluidez e segurança, apoiando-se na infraestrutura mais moderna dessas rodovias.

Ao mesmo tempo, as velocidades mais baixas em áreas urbanas e nas pistas simples reforçam a preocupação com cenários de maior risco, onde há presença de pedestres, cruzamentos e tráfego mais denso. Com isso, o país estabelece um conjunto de regras que dialoga tanto com padrões latino-americanos quanto com práticas vistas em importantes centros europeus.