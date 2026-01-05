O transporte de crianças em veículos sempre exigiu atenção redobrada de pais e responsáveis. Além do cuidado diário, as regras de trânsito também têm papel fundamental para reduzir riscos e garantir mais segurança durante os deslocamentos, especialmente em trajetos urbanos.

Em 2026, continuam valendo normas específicas que definem como crianças devem ser transportadas nos carros. Entender essas regras ajuda a evitar multas, pontos na carteira e, principalmente, situações que colocam a vida dos pequenos em perigo.

Quais são as regras da lei da cadeirinha em 2026

As regras em vigor em 2026 seguem o que foi estabelecido pela Lei 14.071/2020, que atualizou o Código de Trânsito Brasileiro, junto com a Resolução 277 do Contran. Esses dispositivos definem como deve ser feito o transporte de crianças em veículos de passeio.

A legislação determina o uso obrigatório do Dispositivo de Retenção para Crianças, conhecido como DRC, que inclui bebê conforto, cadeirinha, assento de elevação e cinto de segurança, conforme as características da criança. A escolha do equipamento correto não deve levar em conta apenas a idade, mas principalmente a altura, que é o critério mais indicado para a troca do dispositivo.

A norma estabelece um padrão mínimo legal, mas especialistas em segurança reforçam que alguns pontos técnicos fazem diferença na proteção, como o modo de fixação e a posição da criança no veículo. Sistemas mais modernos oferecem maior estabilidade e ajudam a reduzir o impacto em caso de colisão.

Multas, penalidades e orientações de segurança

O descumprimento das regras da lei da cadeirinha é considerado uma infração gravíssima. Em 2026, quem for flagrado transportando crianças de forma irregular está sujeito às seguintes penalidades:

• Multa no valor de R$ 293,47

• Acréscimo de 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação

• Retenção do veículo até a regularização da situação

Além da parte legal, há orientações técnicas importantes que aumentam a segurança das crianças. A engenharia de segurança veicular aponta que equipamentos com sistema ISOFIX ou fixação adequada com cinto de três pontos oferecem maior firmeza. Outro ponto relevante é a proteção contra impactos laterais, que reduz danos em batidas desse tipo.

Também é recomendado manter a criança na posição voltada para trás, conhecida como rear-facing, pelo maior tempo possível. Essa posição distribui melhor as forças do impacto e protege áreas sensíveis do corpo, como pescoço e cabeça.

Mesmo cumprindo a lei, optar por dispositivos mais completos e adequados à altura da criança garante um nível extra de proteção. Em 2026, seguir as regras não é apenas uma obrigação legal, mas uma medida essencial para preservar vidas no trânsito.