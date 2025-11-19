Uma brecha pouco comentada na Lei do Inquilinato está reacendendo discussões entre inquilinos e proprietários em todo o país. A percepção comum é de que romper um contrato de locação antes do prazo sempre traz prejuízo financeiro, com multas altas e inevitáveis. Porém, a legislação prevê situações em que a cobrança pode ser reduzida drasticamente ou até deixada de lado, e muitos só descobrem isso tarde demais — geralmente depois de pagar mais do que deveriam.

A multa não é obrigatoriamente integral

Quando um aluguel é encerrado antes do prazo, a lei determina que a multa deve ser calculada de forma proporcional ao período restante do contrato. Ou seja: se o acordo era de 30 meses e o inquilino decide sair após 25, a cobrança deve considerar apenas os cinco meses que faltavam, e não o valor cheio que costuma aparecer nos contratos.

Mesmo assim, é comum encontrar documentos que impõem multas integrais e moradores que aceitam a cobrança sem questionar, acreditando que o contrato vale mais que a lei. Especialistas lembram que a legislação está acima de qualquer cláusula abusiva e que o cálculo proporcional é um direito garantido.

A exceção que quase ninguém conhece

Existe ainda um ponto considerado a “falha absurda” por quem desconhece o texto legal: quando um inquilino empregado é transferido pela empresa para outra cidade, a multa simplesmente não pode ser cobrada. Nesse caso, basta comprovar a transferência oficial para encerrar o contrato sem qualquer penalidade.

Muitos locadores tentam negar essa possibilidade por falta de informação ou na tentativa de manter um valor que não é devido. E quem não conhece seus direitos acaba pagando.

Informação pode evitar prejuízo

O desconhecimento mantém a brecha escondida. Multas altas continuam sendo pagas sem necessidade, e contratos abusivos seguem circulando sem contestação. No entanto, qualquer penalidade considerada desproporcional pode ser questionada judicialmente.

Saber dessas regras, portanto, pode ser a diferença entre uma saída tranquila e um rombo no orçamento. A lei existe — falta apenas quem esteja disposto a usá-la a seu favor.