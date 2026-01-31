Muitos brasileiros ainda não sabem, mas a legislação trabalhista permite que um trabalhador com carteira assinada receba dois salários no mesmo mês, desde que algumas regras sejam respeitadas. Essa possibilidade tem ajudado milhares de pessoas a complementar a renda, porém, é fundamental entender o que é previsto em lei para não cair em irregularidades.

O que a lei diz sobre ter dois empregos CLT

A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), instituída pelo Decreto-Lei nº 5.452, não proíbe que um trabalhador tenha dois empregos formais ao mesmo tempo, desde que sejam respeitadas as normas legais. Apesar da permissão legal, existem regras importantes que precisam ser seguidas:

Compatibilidade de horários : as jornadas de trabalho não podem se sobrepor

: as jornadas de trabalho não podem se sobrepor Intervalo interjornada : o artigo 66 da CLT determina um descanso mínimo de 11 horas consecutivas entre as jornadas

: o artigo 66 da CLT determina um descanso mínimo de 11 horas consecutivas entre as jornadas Limite de jornada : cada contrato deve respeitar o limite legal de até 8 horas diárias e 44 horas semanais, com exeções previstas em acordos ou convenções coletivas

: cada contrato deve respeitar o limite legal de até 8 horas diárias e 44 horas semanais, com exeções previstas em acordos ou convenções coletivas Cláusula de exclusividade : o segundo emprego pode ser vetado caso haja cláusula de exclusividade

: o segundo emprego pode ser vetado caso haja cláusula de exclusividade Conflito de interesses: trabalhar para empresas concorrentes pode gerar demissão por justa causa

No caso de cargos públicos, Constituição Federal proíbe a acumulação de cargos públicos remunerados, com exceções. Entre elas estão: dois cargos de professor; um cargo de professor com outro técnico ou científico; dois cargos privativos de profissionais da saúde, desde que haja compatibilidade de horários.

Como fica o INSS e o FGTS?

Quem possui dois empregos contribui para o INSS em ambos os vínculos. Em 2026, o teto previdenciário é de R$ 8.475. Caso a soma dos salários ultrapasse esse valor, o trabalhador pode solicitar a restituição do valor pago a mais por meio do Imposto de Renda. Vale lembrar que, quanto maior a contribuição, maior tende a ser o valor da aposentadoria. Já o FGTS é recolhido separadamente em cada contrato, gerando duas contas vinculadas.