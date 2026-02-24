A legislação brasileira estabelece critérios próprios para o trabalho realizado aos domingos e traz uma previsão específica quando se trata da jornada feminina. Diferentemente do que muitos imaginam, a norma não limita o descanso dominical das mulheres a apenas uma vez por mês.

A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), em seu artigo 386, determina que empresas que funcionam aos domingos devem organizar uma escala de revezamento que assegure às trabalhadoras pelo menos um domingo de folga a cada quinze dias.

Isso significa que mulheres não podem ser escaladas para dois domingos consecutivos, salvo exceções previstas em negociação coletiva.

A regra faz parte do capítulo destinado à proteção do trabalho da mulher, o que evidencia seu caráter específico dentro da legislação trabalhista.

Contexto histórico da norma?

A criação dessa proteção remonta a um período em que a participação feminina no mercado de trabalho crescia, mas ainda era marcada por desigualdades. A chamada “dupla jornada” — trabalho remunerado somado às responsabilidades domésticas — foi um dos fatores que fundamentaram a adoção da medida.

Embora a dinâmica social tenha evoluído ao longo dos anos, o dispositivo legal continua em vigor e deve ser respeitado pelas empresas que mantêm atividades regulares aos domingos.

Quando pode haver mudança na regra

A Reforma Trabalhista abriu espaço para que acordos e convenções coletivas tratem de temas relacionados à jornada de trabalho. O artigo 611-A da CLT estabelece que o negociado pode prevalecer sobre o legislado em determinados pontos.

Assim, caso haja previsão expressa em instrumento coletivo válido, pode ser adotada uma escala diferente da regra quinzenal. Na ausência desse acordo, porém, permanece a obrigação de conceder descanso dominical a cada duas semanas.

O que dizem os órgãos trabalhistas?

Entendimentos recentes do Tribunal Superior do Trabalho (TST) e orientações do Ministério do Trabalho reforçam que a concessão de um domingo de folga a cada quinze dias é a regra geral aplicável às mulheres.

Diante disso, especialistas recomendam que empregadas consultem a convenção coletiva de sua categoria para verificar possíveis ajustes na escala. Já as empresas devem revisar suas práticas internas para garantir conformidade com a legislação e evitar riscos de ações trabalhistas.