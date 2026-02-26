Uma regra já em vigor no país pode assegurar renda anual de quase R$ 19,5 mil para brasileiros com 65 anos ou mais que estejam em situação de vulnerabilidade. O direito está ligado ao Lei nº 8.742/1993, que regulamenta o Benefício de Prestação Continuada, conhecido como BPC.

Previsto na Constituição Federal, o benefício garante o pagamento de um salário mínimo por mês a idosos de baixa renda e também a pessoas com deficiência. Em 2026, o valor mensal é de R$ 1.621. Ao longo de 12 meses, isso representa R$ 19.452. Não há pagamento de 13º salário.

Não é aposentadoria

Apesar de muitas pessoas confundirem, o BPC não é aposentadoria. Ele integra a política de assistência social e possui regras próprias. Por isso, não pode ser acumulado com outros benefícios da seguridade, como aposentadoria ou pensão, salvo exceções legais específicas.

Outra diferença importante é que o benefício não prevê adicionais, como o acréscimo de 25% para acompanhante, existente em alguns casos de aposentadoria por invalidez.

Quem pode solicitar?

O público-alvo inclui idosos a partir de 65 anos e pessoas com deficiência de qualquer idade. Mas há critérios objetivos.

A renda mensal por pessoa da família deve ser de até um quarto do salário mínimo. Em 2026, isso corresponde a R$ 405,25 por integrante da casa. Em situações comprovadas de maior vulnerabilidade, pode haver flexibilização na análise.

Um ponto que costuma gerar dúvidas é o cálculo da renda. O valor é dividido pelo número de moradores do domicílio. Não basta observar apenas o total recebido pela família.

Cadastro é obrigatório

Para ter acesso ao BPC, é indispensável estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. O registro é feito no Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, do município.

É preciso apresentar documentos de todos que moram na residência. Além disso, os dados devem ser atualizados a cada dois anos. Informações desatualizadas podem levar à suspensão ou atraso na concessão.

Conhecer as regras pode ser decisivo para quem não tem nenhuma fonte de renda. O BPC assegura um salário mínimo mensal a quem realmente precisa, desde que os critérios sejam cumpridos.

Em caso de dúvida, a orientação é procurar o CRAS da cidade e verificar se a família se enquadra nas exigências.