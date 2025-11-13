Uma lei em vigor em Ontario, Canadá, proíbe a posse de cães da raça Pit Bull ou de tipos com características físicas semelhantes, numa medida que visa reforçar a segurança pública e evitar ataques caninos. A regulamentação, que integra o Dog Owners’ Liability Act desde 2005, estabelece restrições rigorosas para criação, importação e transferência desses animais.

A legislação também determinou que os cães que já estavam sob a posse de moradores antes da implementação da proibição fossem registrados, esterilizados e mantidos sob condições específicas de segurança, como coleiras e focinheiras em locais públicos. Além disso, a lei prevê penalidades severas para quem descumprir as regras, incluindo multas substanciais e até a apreensão do animal.

Autoridades locais afirmam que a medida tem como objetivo reduzir o número de incidentes envolvendo cães agressivos e aumentar a sensação de segurança na comunidade. Apesar disso, a proibição gerou debates entre defensores dos direitos dos animais e especialistas em comportamento canino, que questionam se a restrição de raça é a melhor forma de prevenir ataques.

O Dog Owners’ Liability Act permanece como uma das legislações mais rígidas do Canadá nesse sentido, exigindo que proprietários de animais potencialmente perigosos adotem cuidados extras, como seguros de responsabilidade civil e controle rigoroso da socialização e adestramento de seus cães.

Polêmica e segurança: o impacto da proibição de Pit Bulls em Ontario

A proibição da posse de cães da raça Pit Bull em Ontario gerou um intenso debate público, dividindo opiniões entre defensores da segurança e protetores dos direitos dos animais. Enquanto autoridades locais defendem que a medida reduz incidentes envolvendo ataques caninos e aumenta a proteção da comunidade, críticos afirmam que a restrição por raça pode ser injusta.

Apesar das controvérsias, a legislação mantém regras rigorosas para os proprietários que já possuem esses animais, incluindo registro obrigatório, esterilização e medidas de segurança em locais públicos. Além disso, o cumprimento do Dog Owners’ Liability Act exige atenção constante ao comportamento do animal, adestramento adequado e seguros de responsabilidade civil.