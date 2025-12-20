A partir de 2025, a legislação de trânsito brasileira ficará ainda mais rigorosa, com punições mais severas para motoristas que colocarem em risco a segurança nas vias. Entre as mudanças, destacam-se as penalidades mais duras para quem dirige sob efeito de álcool, com multas que podem ultrapassar R$ 5 mil e, em situações extremas, até prisão.

Segundo o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), dirigir alcoolizado permanece como uma das infrações mais graves. Motoristas flagrados nessa condição terão a CNH suspensa por 12 meses e estarão sujeitos a uma multa de R$ 2.934,70.

A nova lei estabelece penalidades mais severas para motoristas reincidentes. Caso o condutor seja flagrado novamente dirigindo alcoolizado durante o período de suspensão, a multa dobra, atingindo R$ 5.869,40, e a cassação da CNH pode ser estendida por até 24 meses.

Além disso, se o teste do bafômetro indicar 0,34 mg/L ou mais, a infração deixa de ser apenas administrativa e passa a ser considerada crime de trânsito. Nessa situação, o motorista pode responder criminalmente e, se condenado, cumprir pena de reclusão de seis meses a três anos.

Rigor nas leis de trânsito reforça segurança e combate à alcoolemia

As novas regras trazem multas mais pesadas e punições duras para motoristas que dirigem alcoolizados, mostrando que a legislação busca reduzir acidentes e aumentar a segurança nas vias. O endurecimento das penalidades reflete a preocupação em proteger vidas e conscientizar os condutores sobre os riscos da combinação entre álcool e direção.

Além das sanções administrativas, a lei prevê consequências criminais para casos mais graves, quando os níveis de álcool no sangue ultrapassam 0,34 mg/L. Com isso, motoristas reincidentes ou flagrados em condições de risco podem enfrentar desde a suspensão prolongada da CNH até prisão, reforçando a importância de dirigir com responsabilidade.