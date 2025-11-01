No dia 20 de novembro de 2025, o Brasil celebra pela segunda vez o feriado nacional do Dia da Consciência Negra, data em homenagem a Zumbi dos Palmares — líder do Quilombo dos Palmares e símbolo da resistência contra a escravidão.

Instituído pela Lei nº 14.759/2023, o feriado passou a valer em todo o território nacional no ano passado, marcando um avanço histórico no reconhecimento da importância da população negra para a formação cultural e social do país. A medida foi resultado de uma articulação entre o governo federal, o Congresso Nacional e movimentos sociais que há décadas reivindicavam a oficialização da data em âmbito nacional.

Reflexão sobre identidade e diversidade

Para a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, o 20 de novembro vai além da homenagem: é um momento de reflexão sobre a história e a identidade do povo brasileiro. “Celebrar a consciência negra é lembrar quem somos, de onde viemos e o que significa sermos um país de maioria negra, respeitando e promovendo a diversidade e a valorização de todos os brasileiros e brasileiras”, afirmou.

Antes da sanção da lei, a data era considerada feriado apenas em seis estados e cerca de 1.200 municípios. Com a mudança, o país inteiro passou a celebrar oficialmente o legado da população negra e a importância de combater o racismo estrutural.

Ações e eventos em todo o país

Para marcar a data, o Ministério da Igualdade Racial, em parceria com os ministérios da Cultura e dos Direitos Humanos e da Cidadania, mantém o Mapa da Igualdade Racial, plataforma que reúne mais de 500 ações e eventos em todo o país. As iniciativas incluem rodas de conversa, apresentações culturais e atividades educativas, todas voltadas à valorização da herança afro-brasileira e à promoção da igualdade racial.