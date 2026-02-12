A concessão de cesta básica aos funcionários não é, em regra, uma obrigação prevista diretamente na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

O benefício pode ser oferecido de forma espontânea pelo empregador ou decorrer de determinação prevista em Convenção ou Acordo Coletivo de Trabalho.

Quando a empresa é obrigada a conceder

Se a cesta básica estiver prevista em norma coletiva o empregador é, sim, obrigado a cumprir a determinação. O descumprimento pode resultar em multa e outras penalidades, além da obrigação de regularizar o benefício.

Nesses casos, o benefício deixa de ser opcional e passa a integrar formalmente as condições de trabalho da categoria profissional.

Pode suspender se começou a pagar por vontade própria?

Uma dúvida comum que surge quando o empregador concede a cesta básica por decisão própria, sem imposição legal ou coletiva, é se o benefício pode ser suspenso a qualquer momento.

A verdade é que o empregador não pode suspender o benefício que vem concedendo de forma habitual, mesmo que por liberalidade.

De acordo com o artigo 468 da CLT, alterações nas condições do contrato de trabalho só podem ocorrer com mútuo consentimento e desde que não tragam prejuízo ao empregado.

A habitualidade no fornecimento da cesta básica faz com que esse benefício se incorpore aos direitos decorrentes do trabalho. Assim, a suspensão pode ser considerada alteração prejudicial, passível de questionamento na Justiça do Trabalho.