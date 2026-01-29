No Brasil, as relações entre proprietários e inquilinos são disciplinadas pela Lei do Inquilinato (Lei nº 8.245/1991), criada justamente para estabelecer equilíbrio entre direitos e deveres de quem aluga e de quem ocupa um imóvel. A norma define regras claras sobre contratos, prazos, reajustes e também sobre o que deve ser feito quando há atraso no pagamento do aluguel.

Além de orientar a convivência contratual, a legislação estabelece procedimentos obrigatórios para situações de inadimplência, evitando medidas arbitrárias e assegurando proteção jurídica às duas partes envolvidas.

O que a lei prevê em caso de atraso no aluguel

Quando o aluguel deixa de ser pago, o locador não pode exigir a saída imediata do inquilino. Mesmo tendo o direito de retomar o imóvel, isso só pode ocorrer por meio de um processo judicial específico, conhecido como ação de despejo.

Esse tipo de ação segue um rito próprio e envolve diversas etapas legais, o que faz com que o prazo até a desocupação efetiva raramente seja curto. Na prática, o tempo entre o primeiro atraso e uma eventual retirada do inquilino costuma ser de, pelo menos, três meses, podendo se estender conforme o andamento do processo.

Antes de recorrer à Justiça, o proprietário pode tentar uma cobrança amigável ou enviar uma notificação extrajudicial, embora essa etapa não seja obrigatória. A ação começa, de fato, quando o pedido é protocolado no Judiciário.

Direito de regularizar a dívida e consequências

Após ser oficialmente notificado, o inquilino tem até 15 dias para quitar todos os valores em aberto. Esse direito é conhecido como purgação da mora e permite a regularização do débito, incluindo aluguel atrasado, multas, juros e encargos, evitando o despejo.

Caso o pagamento não seja feito nesse prazo, o locatário ainda pode apresentar defesa, e o processo segue para análise judicial, com possibilidade de audiência e sentença. Só depois de todas essas fases é que a desocupação pode ser determinada.

Custos e impactos para quem atrasa

Embora o procedimento legal possa dar a impressão de uma margem de tolerância, o atraso prolongado traz consequências financeiras relevantes. Além do valor devido, o inquilino pode arcar com correções monetárias, multas contratuais e despesas judiciais.

A proposta da Lei do Inquilinato não é beneficiar uma parte em detrimento da outra, mas assegurar que conflitos sejam resolvidos dentro da legalidade, preservando tanto o direito à moradia quanto a garantia da propriedade.