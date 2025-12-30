Viver de aluguel se tornou um desafio cada vez maior em grandes centros urbanos. O aumento da procura por imóveis, somado à oferta limitada, fez com que os valores subissem rapidamente, afetando principalmente quem tem renda média e jovens que buscam independência.

Esse cenário levou autoridades a buscar alternativas para evitar cobranças consideradas fora da realidade. Em um país europeu, uma regra passou a valer justamente para tentar equilibrar essa relação entre proprietários e inquilinos, diante da pressão crescente no mercado imobiliário.

País europeu cria lei para limitar aumentos abusivos nos aluguéis

O país que adotou essa medida foi a Alemanha. A legislação ficou conhecida como “freio de aluguel” e começou a ser aplicada em 2015, após anos de alta nos preços de imóveis em cidades muito disputadas. A proposta foi aprovada pelo Parlamento e permite que cada estado indique quais regiões enfrentam maior desequilíbrio entre oferta e demanda.

Nas áreas enquadradas pela regra, os proprietários não podem definir livremente qualquer valor ao fechar um novo contrato. O aluguel cobrado deve seguir a média praticada na região para imóveis semelhantes, com um limite de até 10% acima desse valor. A intenção é impedir reajustes excessivos que não acompanhem a realidade local.

A lei se concentra principalmente em imóveis usados e contratos novos, mas prevê exceções. Construções recentes ou propriedades que passaram por reformas estruturais importantes podem ficar fora dessa limitação, o que também gera discussões sobre a efetividade do controle.

Impactos da regra e os debates em torno do mercado imobiliário

A criação do “freio de aluguel” ocorreu após uma sequência de aumentos registrada desde 2010. Cidades como Berlim, Munique, Hamburgo, Frankfurt e Colônia passaram por forte valorização tanto na compra quanto no aluguel, impulsionadas por juros baixos, crescimento da população urbana e maior entrada de investimentos no setor.

Além de limitar os preços, a legislação trouxe outra mudança relevante. Em muitas cidades alemãs, os custos com corretores deixaram de ser pagos pelos inquilinos e passaram a ser responsabilidade dos proprietários. Essa alteração reduziu despesas no momento da mudança e ajudou a aliviar o orçamento de quem aluga.

Mesmo assim, os resultados seguem sendo discutidos. Parte dos inquilinos afirma que os valores continuam altos e que a aplicação da lei varia muito de uma região para outra. Isso acontece porque os estados têm autonomia para definir onde a regra vale, o que gera diferenças práticas.

Há também questionamentos jurídicos. Em Berlim, por exemplo, uma tentativa de congelar os aluguéis de forma mais rígida foi considerada inconstitucional, reforçando os limites de atuação local.

Especialistas divergem sobre os efeitos da medida: enquanto alguns veem proteção contra abusos, outros alertam que o controle pode afastar investidores e reduzir a oferta de imóveis para aluguel.