O ano de 2026 trará uma série de transformações para o sistema educacional brasileiro. Após anos de regras mais brandas adotadas durante e depois da pandemia, escolas públicas e privadas começam a retomar normas mais rígidas de avaliação e disciplina. A chamada “lei que protege os alunos”, criada para evitar reprovações e desistências, passa agora por uma reavaliação, e parte dessas flexibilizações deixará de existir.

Essa mudança busca equilibrar o direito à educação com a necessidade de garantir qualidade no ensino. Ou seja, as escolas continuarão comprometidas em manter os alunos matriculados, mas com um foco maior no desempenho, na frequência e no cumprimento de metas pedagógicas. A partir de 2026, o cenário escolar deve ficar mais exigente, exigindo também um novo olhar das famílias sobre a rotina de estudos.

Fim da aprovação automática e novas regras de desempenho

Durante os últimos anos, a legislação educacional permitiu maior tolerância com faltas e notas baixas. Isso aconteceu por causa dos impactos da pandemia, quando o objetivo principal era manter os alunos na escola. Mas agora, essa fase está chegando ao fim. A partir de 2026, redes de ensino de todo o país devem reforçar critérios mais rígidos de avaliação, priorizando o aprendizado real e o cumprimento da carga horária mínima.

Um dos pontos mais marcantes é o enfraquecimento da chamada “aprovação automática”, que em muitos casos permitia que estudantes passassem de ano sem atingir o rendimento necessário. A proposta agora é reforçar a exigência de médias mínimas e o domínio dos conteúdos essenciais, como Língua Portuguesa e Matemática.

Em alguns estados, como o Rio Grande do Sul, normas já foram atualizadas para 2026. Elas determinam que alunos com desempenho insuficiente em várias disciplinas não poderão avançar de ano até realizarem atividades de recuperação mais profundas. A ideia é fortalecer a base de aprendizagem e reduzir o número de estudantes que chegam ao ensino médio com defasagens graves.

Além disso, escolas serão incentivadas a adotar métodos de avaliação contínua, com acompanhamento mais próximo dos professores e programas de reforço escolar. Essa mudança não significa punição, mas uma tentativa de garantir que o aluno realmente aprenda antes de progredir para a próxima etapa.

Novo Ensino Médio e controle mais rígido dentro das escolas

Outra mudança significativa é a consolidação do Novo Ensino Médio, que passa a valer integralmente em 2026. A reforma amplia a carga horária de disciplinas básicas, elevando de 1.800 para 2.400 horas o tempo dedicado a matérias como Português e Matemática. A ideia é reforçar a formação geral, reduzir matérias que fogem do núcleo curricular e preparar os alunos para os desafios do ensino superior e do mercado de trabalho.

Além da reestruturação curricular, outras medidas também entram em vigor:

Aumento do número de aulas obrigatórias em áreas centrais;

Redução de itinerários formativos com pouca relação com o currículo nacional;

Mais foco em leitura, escrita e raciocínio lógico;

Maior acompanhamento das famílias sobre o desempenho escolar.

As regras sobre o uso de celulares também serão aplicadas com mais rigor. A partir de 2026, a proibição se estende não apenas às salas de aula, mas também a intervalos, corredores e recreios. O objetivo é diminuir distrações e garantir que o tempo na escola seja usado para aprendizado e convivência. Em casos específicos, como uso pedagógico ou médico, o aparelho poderá ser permitido, mas somente com autorização prévia.

Por fim, muitas redes de ensino estão reformulando seus calendários, adotando sistemas trimestrais e ampliando atividades aos sábados. A proposta é criar mais espaços de acompanhamento pedagógico, reuniões com famílias e reforço escolar.