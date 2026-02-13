Os estacionamentos de shoppings em um estado brasileiro passarão por mudanças após a promulgação de uma nova lei que amplia a oferta de vagas exclusivas. A medida vai além das já obrigatórias vagas destinadas a idosos e pessoas com deficiência, criando uma nova exigência voltada aos veículos elétricos e híbridos.

De acordo com informações divulgadas pelo portal ALBA, a presidente da Assembleia Legislativa da Bahia promulgou, no dia 28 de janeiro, a Lei nº 15.120/2026. A norma determina que, no prazo de até um ano, todos os shoppings de porte médio ou superior no estado deverão disponibilizar vagas equipadas com pontos de recarga para veículos elétricos e híbridos.

O projeto é de autoria do deputado estadual Angelo Coronel Filho e estabelece que entre 5% e 10% das vagas totais dos estacionamentos sejam destinadas a esse tipo de veículo. A regulamentação técnica, incluindo padrões de instalação dos carregadores, ficará sob responsabilidade do Poder Executivo. A iniciativa acompanha o crescimento da frota eletrificada na Bahia, um dos estados com maior volume de vendas nesse segmento.

Com a nova regra, os shoppings baianos precisarão se adaptar para oferecer estrutura adequada à recarga de carros elétricos e híbridos. A medida é vista como um incentivo à mobilidade sustentável e representa mais uma adequação dos espaços privados às transformações do setor automotivo.

Medida incentiva mobilidade sustentável no estado

A criação de vagas com pontos de recarga acompanha a expansão do mercado de veículos elétricos e híbridos no Brasil. Ao exigir essa adaptação nos shoppings, a nova lei contribui para ampliar a infraestrutura disponível aos motoristas e estimular o uso de tecnologias menos poluentes no dia a dia.

Além de beneficiar os consumidores que já optaram por esse tipo de automóvel, a iniciativa também sinaliza um movimento de modernização dos centros comerciais. A expectativa é que a medida fortaleça políticas de sustentabilidade e prepare os estabelecimentos para uma demanda que tende a crescer nos próximos anos.