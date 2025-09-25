O Santander realiza nesta quinta-feira, 25, um grande leilão com centenas de imóveis residenciais e comerciais espalhados por diversas regiões do Brasil. Serão 302 unidades ofertadas, com valores iniciais entre R$ 56 mil e R$ 2,6 milhões.

Como funciona o leilão

A disputa terá início às 11h30 (horário de Brasília) e será conduzida de forma virtual pela Biasi Leilões. Para participar, os interessados precisam efetuar um cadastro antecipado no site da empresa responsável.

Os imóveis estão distribuídos em 21 estados, incluindo Pernambuco, Bahia, Ceará, Goiás, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e Tocantins, entre outros.

Residenciais a partir de R$ 37 mil

Em Pernambuco, o imóvel mais barato ofertado é uma casa em Salgueiro, com lance inicial de R$ 37.733. O terreno tem 396 m² e a construção soma 54,68 m², com dois quartos, sala, varanda e banheiro.

Na outra ponta, a unidade mais cara é um duplex localizado em Praia Grande (SP), com 513,47 m² de área privativa, disponível a partir de R$ 2,6 milhões. Também há imóveis com grande desconto, como uma residência em Jardinópolis (SP), avaliada em R$ 590 mil e que pode ser arrematada a partir de R$ 92,4 mil — queda de 65%.

O pagamento pode ser feito à vista ou financiado em até 420 meses, para imóveis a partir de R$ 90 mil, com entrada mínima de 20%. Para terrenos, a condição é quitação integral. O banco ainda assegura que IPTU e taxas de condomínio estarão pagos até a data do leilão.

Imóveis comerciais também estão disponíveis

Entre os comerciais, um dos destaques é uma loja em Alagoinha (PE), com 316,51 m² e lance inicial de R$ 368,4 mil. Em Sorocaba (SP), uma casa no Jardim Santa Rosália, com 542,62 m² de área construída, está avaliada em R$ 1,15 milhão. Já em Praia Grande (SP), um apartamento de 400,18 m², no bairro Boqueirão, também será disputado a partir de R$ 2,6 milhões.

Expectativa para o mercado

Especialistas destacam que esse tipo de leilão costuma atrair investidores e compradores em busca de imóveis mais acessíveis que os valores de mercado, podendo servir tanto para moradia quanto para investimento.