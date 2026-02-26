A movimentação nos bastidores da TV aberta ganhou força antes mesmo de qualquer comunicado formal. O jornalista Leo Dias adiantou a informação sobre o fim do vínculo de Virginia Fonseca com o SBT, surpreendendo o público. A confirmação veio antes de um pronunciamento mais detalhado da própria apresentadora.

O SBT decidiu transformar a saída em evento. A emissora prepara uma edição especial do Sabadou para marcar a despedida da influenciadora. A atração, que estreou há duas temporadas, pode seguir em 2026, mas sob novo comando.

A notícia da saída foi divulgada no fim de janeiro e pegou fãs e colegas de surpresa. Virgínia comunicou que deixaria a emissora após um período de intensa dedicação ao programa.

Rotina intensa e novos planos

A justificativa apresentada foi o desgaste da agenda. Além da televisão, ela mantém negócios próprios e forte presença nas redes sociais. A influenciadora também revelou que pretende direcionar energia para outros projetos, entre eles a criação de uma rede de academias.

Outro compromisso exige dedicação constante. Virgínia assumiu o posto de Rainha de Bateria da Acadêmicos do Grande Rio. O cargo demanda ensaios frequentes e preparação intensa para o carnaval.

Ponte aérea e vida pessoal

A vida pessoal também pesa na equação. A influenciadora iniciou um relacionamento com Vini Jr., atacante do Real Madrid. Com isso, passou a dividir o tempo entre o Brasil e a Espanha.

A ponte aérea constante tornou a agenda ainda mais apertada. Conciliar compromissos profissionais no Brasil com viagens internacionais se tornou um desafio adicional.

Convite da Globo

Nos bastidores, circulou a informação de que Virgínia teria recebido convite para atuar como repórter especial no Domingão com Huck, exibido pela TV Globo. Apesar da sondagem, o acordo com o SBT foi mantido até a definição da saída.

Agora, a emissora organiza os últimos detalhes do programa final. Enquanto isso, o público acompanha os próximos passos da influenciadora, que segue ampliando sua atuação para além da televisão.