A chegada de Leonardo Jardim ao comando do Flamengo surpreendeu muita gente. Isso porque, anteriormente, o treinador português havia afirmado que não treinaria outro clube no Brasil além do Cruzeiro. Por causa dessa declaração, havia uma expectativa de que ele recusasse o convite rubro-negro, mas o técnico voltou atrás na posição e aceitou o desafio.

Jardim foi apresentado oficialmente como novo treinador do Flamengo após comandar seu segundo treino no Ninho do Urubu. Durante a entrevista de apresentação, o português destacou o tamanho do clube e disse que a oportunidade de trabalhar em uma instituição com alcance mundial foi determinante para aceitar o cargo.

Segundo o treinador, a decisão também foi influenciada por mudanças em sua vida pessoal e profissional. Ele explicou que, quando deixou o Cruzeiro, acreditava que o projeto no clube mineiro seria de longo prazo, mas alguns fatores acabaram levando ao encerramento antecipado daquela etapa da carreira.

O técnico também reconheceu que sua declaração anterior foi precipitada. Leonardo Jardim afirmou que agiu de forma emotiva ao dizer que não treinaria outro clube brasileiro e classificou a frase como ingênua. Agora, segundo ele, o foco está totalmente voltado para iniciar um novo capítulo à frente do Flamengo e buscar conquistas com a equipe.

Leonardo Jardim e o desafio de substituir Filipe Luís

Assumir o comando do Flamengo após a saída de Filipe Luís é um desafio que Leonardo Jardim encara com experiência e maturidade. Em coletiva, o técnico português comparou a situação com um momento vivido no Mônaco em 2019, quando precisou assumir a equipe logo após uma vitória expressiva, mostrando que sabe lidar com transições delicadas e expectativas elevadas.

Jardim também ressaltou a proximidade e respeito mantidos com Filipe Luís durante a mudança. Ele afirmou ter comunicado pessoalmente o ex-treinador e transmitido a situação aos jogadores, reforçando que a relação construída não será afetada.