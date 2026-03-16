Clientes de diferentes bancos no Brasil precisam ficar atentos às regras atualizadas para saques em caixas eletrônicos. As instituições financeiras passaram a ajustar os limites disponíveis nos terminais de autoatendimento, o que pode alterar o valor que cada pessoa consegue retirar por operação ou ao longo do dia.

De modo geral, os valores permitidos variam conforme o banco, o tipo de conta e até o canal utilizado para retirar o dinheiro. Em alguns terminais, por exemplo, o saque pode variar entre cerca de R$ 500 e R$ 1.500 por operação, com limite de algumas retiradas por dia. Já em contas digitais ou benefícios sociais, os valores máximos por saque podem ser diferentes.

Outro fator importante é o horário em que o saque é realizado. Em muitos bancos brasileiros, o valor disponível nos caixas eletrônicos muda automaticamente durante a noite. Entre aproximadamente 22h e 6h da manhã, o limite costuma ser reduzido para cerca de R$ 300, mesmo que o cliente tenha um limite diário maior em sua conta.

Essa redução acontece principalmente por motivos de segurança. A estratégia busca diminuir os riscos de assaltos e fraudes em horários considerados mais sensíveis, quando há menor movimento de pessoas e maior vulnerabilidade para quem utiliza os terminais de autoatendimento.

Por que os bancos definem limites para saque

Os limites estabelecidos para saques em caixas eletrônicos fazem parte das políticas de segurança e gestão de dinheiro das instituições financeiras. Além de reduzir riscos de crimes, eles também ajudam os bancos a organizar a quantidade de dinheiro disponível nos terminais ao longo do dia.

Para quem precisa retirar valores maiores, a orientação geralmente é procurar o atendimento presencial na agência ou realizar mais de uma operação dentro dos limites permitidos. Em alguns casos, também é possível agendar previamente a retirada de quantias maiores diretamente com o banco.