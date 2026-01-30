Motoristas que trafegam pela BR-235, na saída de Aracaju, devem redobrar a atenção a partir desta quarta-feira. Um segmento da rodovia passou a operar com limite de velocidade menor, reduzindo o máximo permitido de 60 km/h para 40 km/h. A mudança ocorre nas imediações do quilômetro 2 e já conta com fiscalização em funcionamento.

Estudo técnico embasou a decisão

A alteração foi definida pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes após a conclusão de um estudo elaborado pelo Serviço de Operações Terrestres. O levantamento apontou que o trecho concentra intenso fluxo de veículos e circulação frequente de pedestres, fatores que aumentam significativamente o risco de acidentes. A combinação desses elementos levou à recomendação de diminuição da velocidade como forma de ampliar a segurança viária.

Pedido da comunidade também foi considerado

Além dos dados técnicos, o DNIT levou em conta demandas apresentadas por moradores e usuários da rodovia. A população do entorno vinha relatando preocupação com a travessia no local, principalmente nos períodos de pico, quando carros, motos e pedestres disputam o espaço de forma simultânea.

Mudanças ligadas à travessia de pedestres

A redução da velocidade está diretamente associada às intervenções realizadas na travessia entre os bairros Olaria e Capucho. A passarela existente, instalada em 2009, foi retirada para passar por adequações estruturais. De acordo com o DNIT, uma nova passarela será construída seguindo as normas atuais de acessibilidade e segurança.

Medidas provisórias seguem até conclusão das obras

Enquanto a nova estrutura não é finalizada, o órgão implantou soluções temporárias para minimizar riscos. Entre as ações estão a criação de faixa de pedestres, reforço na sinalização horizontal e vertical e intensificação da fiscalização do novo limite de velocidade.

As mudanças passaram a valer nesta quarta-feira, dia 28, e permanecerão até a conclusão das obras definitivas. A orientação é para que condutores respeitem a sinalização e adotem uma condução mais cautelosa ao trafegar pelo trecho urbano da BR-235.