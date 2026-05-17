Milhares de brasileiros ainda possuem dinheiro esquecido em bancos, financeiras e outras instituições, mas muita gente nem imagina que pode ter valores disponíveis para saque. O sistema oficial do Banco Central do Brasil permite consultar gratuitamente se existe algum valor vinculado ao CPF do cidadão, incluindo saldos residuais, tarifas cobradas indevidamente e recursos esquecidos em contas antigas.

Nos últimos meses, o tema voltou a viralizar nas redes sociais após diversos usuários relatarem que encontraram quantias esquecidas sem sequer lembrar da existência do dinheiro. Em alguns casos, os valores estavam ligados a contas bancárias encerradas há anos, financiamentos quitados ou cobranças devolvidas pelas instituições financeiras.

A consulta é simples e pode ser feita diretamente no sistema oficial Valores a Receber. Para verificar se existe saldo disponível, basta acessar o portal do Banco Central, informar CPF e data de nascimento. Caso haja dinheiro liberado, o sistema solicitará login na conta gov.br nos níveis prata ou ouro para continuar o procedimento de resgate.

O Banco Central também reforça o alerta contra golpes envolvendo falsas promessas de liberação dos valores. Segundo o órgão, nenhum pagamento deve ser realizado para receber o dinheiro esquecido, e os cidadãos devem evitar acessar links enviados por WhatsApp, SMS ou redes sociais fora dos canais oficiais do governo.

Banco Central alerta para golpes envolvendo dinheiro esquecido

O sistema Valores a Receber foi criado justamente para facilitar a devolução de recursos esquecidos por pessoas físicas e empresas em instituições financeiras. Todo o processo de consulta e solicitação é gratuito e pode ser realizado em poucos minutos pela internet, sem necessidade de intermediários.

Para consultar, o cidadão deve acessar o portal oficial Valores a Receber do Banco Central, clicar na opção “Consulte valores a receber”, preencher os dados solicitados e verificar se há saldo disponível vinculado ao CPF. O Banco Central destaca que somente os canais oficiais devem ser utilizados durante o processo.