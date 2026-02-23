O Red Bull Bragantino confirmou, na tarde desta segunda-feira (23), a aplicação de multa equivalente a 50% do salário do zagueiro Gustavo Marques. A decisão ocorre após declaração de teor machista direcionada à árbitra Daiane Muniz, que comandou a partida entre o Massa Bruta e o São Paulo, no último sábado (21), pelas quartas de final do Campeonato Paulista.

Além do desconto salarial, o atleta não será relacionado para o confronto contra o Athletico-PR, marcado para quarta-feira (25), pelo Campeonato Brasileiro.

Valor será destinado a ONG

Segundo o clube, o montante referente à multa será repassado à ONG Rendar, entidade que atua no apoio a mulheres em situação de vulnerabilidade na região de Bragança Paulista. O Bragantino informou ainda que mantém diálogo com a instituição e com outras organizações locais para ampliar ações sociais e educativas já desenvolvidas ao longo do ano.

Em nota divulgada anteriormente, o clube já havia manifestado repúdio às declarações feitas pelo jogador após a partida.

Declaração gerou repercussão

Gustavo Marques marcou o único gol do Bragantino na derrota por 2 a 1 para o São Paulo. Após o apito final, ele criticou a arbitragem e questionou a decisão da Federação Paulista de Futebol de escalar uma mulher para conduzir um jogo considerado decisivo.

O defensor afirmou que partidas desse porte não deveriam ter arbitragem feminina. Também declarou que a árbitra teria prejudicado o desempenho da equipe. A fala ocorreu em entrevista após o confronto.

Durante o jogo, atletas do Bragantino reclamaram de um possível pênalti nos minutos finais, não assinalado pela arbitragem.

Pedido de desculpas

Diante da repercussão negativa, o zagueiro voltou a se pronunciar. Ele reconheceu o erro e pediu desculpas publicamente. Também procurou a árbitra Daiane Muniz para se retratar pessoalmente.

O caso reacendeu o debate sobre respeito às mulheres no esporte e a presença feminina em funções tradicionalmente ocupadas por homens. A punição aplicada pelo clube ocorre nesse contexto e reforça a posição institucional contra manifestações discriminatórias.

Com a sanção financeira e o afastamento temporário, o Bragantino busca encerrar o episódio e reafirmar compromisso com medidas educativas dentro e fora de campo.