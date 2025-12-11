Após a saída do técnico Mano Menezes logo após o término do Campeonato Brasileiro, o Grêmio está próximo de fechar com seu novo treinador: o português Luís Castro. As partes já estão trocando documentos e a oficialização do acordo deve ocorrer em breve.

Castro já aceitou o convite do Grêmio, e neste momento a negociação segue apenas por questões burocráticas, estando próxima da confirmação. De acordo com o portal ge.globo, o contrato terá duração de dois anos, com possibilidade de renovação por mais um ano. A comissão técnica do treinador terá seis integrantes e o custo total será de aproximadamente R$ 2 milhões.

O principal detalhe que ainda precisa ser definido é a inclusão, no contrato, de aspectos relacionados ao projeto esportivo do Imortal com seu novo treinador. Fontes afirmam que Luís Castro é “extremamente detalhista” e quer que o documento especifique com clareza seu poder de atuação na base, na transição e no elenco profissional.

Com passagem marcante pelo Botafogo entre 2022 e 2023, Luís Castro está livre no mercado desde sua demissão do Al-Wasl, dos Emirados Árabes Unidos, em novembro deste ano. Em mais de uma oportunidade, o técnico foi apontado como desejo de clubes brasileiros desde sua saída do Botafogo, mas sempre negou um retorno ao país.

Agora, com o Grêmio apresentando um projeto robusto, o cenário mudou. A expectativa é de que, após a resolução das pendências finais, o contrato seja assinado digitalmente, e o treinador viaje em seguida ao Brasil para sua apresentação oficial.